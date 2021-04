JUST NU: Naken man stormade planen - United jagar EL-avancemang

Beskedet kom för ett par dagar sedan - svensktalangen Anthony Elanga fanns med i Manchester Uniteds Europa League-trupp inför kvartsfinalen på bortaplan mot Granada. Och under onsdagen bekräftade Ole Gunnar Solskjær att 18-åringen skulle inleda på bänken.

Det hela började på ett något oväntat sätt. Matchen spelades inför tomma läktare, men trots det stormade en naken skäggig man planen. Kanske inte vad spelarna hade förväntat sig...

Matchen pågår.

Startelvor:

Granada: Silva - Diaz, Vallejo, Duarte, Neva - Gonalons, Herrera - Kenedy, Montoro, Puertas - Soldado.

Manchester United: De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - Pogba, Mctominay - James, Fernandes, Rashford - Greenwood.

