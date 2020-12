Milan vidare i Europa League - Hauge med läcker soloräd

Milan fick en mardrömsstart i mötet med Celtic under torsdagen. Efter slarvigt bolltapp vid straffområdeslinjen högg Tom Rogic bollen och placerade in kulan i det bortre hörnet efter sju minuters spel. Sju minuter senare stod det 2-0, efter att Odsonne Édouard läckert lättat in bollen.

Men Milan kom tillbaka.

Hakan Çalhanoğlu reducerade med en vacker frispark i den 24:e minuten och två minuter senare var det kvitterat genom Samu Castillejo.

I början av den andra halvleken tog Jens Petter Hauge sig fram på vänsterkanten innan han elegant placerade in bollen i det bortre hörnet. 3-2 Milan. Målet var den norske 21-åringens andra i turneringen, då han även gjorde mål mot Celtic borta.

Åtta minuter från full tid hittade Hauge fint fram till Brahim Díaz som lättade in 4-2 för Milan, vilket också blev kvällens sista mål.

4-2-segern gör att Milan nu har tagit sig vidare till nästa runda, då Lille besegrade Sparta Prag under torsdagskvällen. Milan är tvåa i gruppen, en poäng bakom Lille, och ställs mot Sparta Prag i den sista omgången.

Startelvor:

Milan: Donnarumma - Dalot, Kjær, Gabbia, Hernández - Krunic, Kessié, Hakan Çalhanoğlu - Castillejo, Rebic, Hauge

Celtic: Barkas - Elhamed, Bitton, Ajer, Laxalt - McGregor, Brown - Christie, Rogic, Frimpong - Édouard