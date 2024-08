JUST NU: Så startar Elfsborg mot Rijeka

IF Elfsborg

IF Elfsborg kryssade i förra veckan mot kroatiska Rijeka (1-1) på bortaplan, och under torsdagen spelades returen på Borås Arena i tredje rundan i Europa League-kvalet.

Elfsborg-tränaren Oscar Hiljemark valde att förändra i sin startelva i jämförelse med senaste mötet med Rijeka, då Timothy Ouma, Ahmed Qasem och Per Frick nu spelade från start. Jalal Abdullai var i sin tur avstängd, medan Arber Zeneli och Andri Baldursson började vid sidan.

Om Elfsborg vinner blir det spel mot vinnaren mellan norska Molde och belgiska Cercle Brügge i Europa League-play off. Vid förlust blir det i sin tur spel mot vinnaren mellan slovenska NK Olimpija Ljubljana och FC Sheriff i Conference League-play off. Elfsborg slog ut just Sheriff i andra rundan i Europa League-kvalet.

Startelvor:

IF Elfsborg: Pettersson - Holmén, Henriksson, Yegbe - Hedlund, Besfort Zeneli, Ouma, Hult - Qasem, Baidoo, Frick.

Rijeka: Zlomislic - Bogojevic, Galesic, Radeljic, Devetak - Pasalic, Hodza, Fruk, Jankovic - Ivanovic.