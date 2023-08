JUST NU: Så startar Häcken och Aberdeen

BK Häcken tar under torsdagskvällen emot skotska Aberdeen i första play off-mötet om spel i gruppspelet i Europa League.



Häcken-tränaren Per Mathias Høgmo väljer den här kvällen att göra två förändringar i sin startelva i jämförelse med senaste mötet med IK Sirius hemma i allsvenskan. Johan Hammar ersätter Franklin Tebo i backlinjen, medan Mikkel Rygaard går in i stället för Ishaq Abdulrazak på mittfältet.

Startelvor:

BK Häcken: Abrahamsson - Sandberg, Hammar, Hovland, Fridriksson - Rygaard, Gustafson, Amane - Sadiq, Hrstic, Layouni.

Aberdeen: Roos - Devlin, Rubezic, Mackenzie - Morris, Clarkson, Shinnie, Polvara, Duncan - Miovski, Lopes.