JUST NU: Tankovic nätar - sätter första AEK-målet i Europa League

Muamer Tankovic lämnade tidigare i år Hammarby för spel i grekiska laget AEK Aten. Så här långt är han noterad för två matcher i den grekiska ligan och en match i Europa League, och på torsdagen hoppade han in i halvtid mot Leicester City i Europa League-gruppspelet. När Tankovic kom in låg AEK under med 2-0 mot Premier League-laget, men efter bara fyra minuter på planen, så reducerade han i matchen.

Tankovic mötte ett inspel bakom det engelska lagets backlinje i straffområdet och satte bollen i mål. Därmed fick han fira sitt första mål med det grekiska laget.

