Klart: AIK ställs mot Shamrock Rovers

Under onsdagen lottades Djurgården, Häcken och AIK:s motståndare i Europa League-kvalet. AIK och Häcken går in redan i den första kvalrundan, medan Djurgården kliver in i kvalspelets andra.

Stockholmslaget AIK ställs mot irländska Shamrock Rovers i den första kvalomgången. Om Solna-klubben tar sig vidare, väntar ytterligare tre dubbelmöten för att ta sig vidare till gruppspelet i turneringen.

Dessutom står det klart att Häcken ställs mot lettiska FK Liepaja i den första rundan och dubbelmötena mellan lagen spelas mellan den 10:e och 19:e juli.

Vilket lag Djurgården ställs mot i den andra kvalomgången lottas senare under onsdagen. Då meddelas också vilka lag som AIK och Häcken kan ställas emot om de tar sig vidare från den första omgången.