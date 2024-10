Klart: Elfsborg straffas - får böter

I Elfsborgs Europa League-möte mot Roma, som slutade med vinst för Borås-klubben, använde supportrarna pyroteknik.

Nu meddelar Uefa att Borås-klubben åker på ett straff.

Elfsborg får en böter på 50 000 euro, vilket motsvarar omkring 570 000 kronor. Dessutom stängs en del av Borås arena av om ytterligare ordningsstörningar sker inom två år.

"Diciplinnämnden har beslutat att bötfälla IF Elfsborg med 50 000 euro för användning av fyrverkerier och att beordra en delvis stängning av IF Elfsborgs stadion (dvs. läktarna bakom målet där hemmalagets supportrar är placerade) under nästa match som IF Elfsborg spelar som hemmalag, på grund av användning av fyrverkerier. Denna delvisa stängning av stadion är villkorligt uppskjuten under en prövotid på två år, från och med dagen för detta beslut", skriver Uefas diciplinnämnd.

Annons

Elfsborgs nästa hemmamatch i Europa League är mot Braga den 7 november.