Klart: Här är Malmö FF:s och Hammarbys motståndare i Europa League-kvalet

Hammarby IF, IFK Göteborg och Malmö FF representerar i år Sverige i Europa League-kvalet. Hammarby och Malmö går in i den första kvalomgången, medan Blåvitt går in i den andra kvalrundan i turneringen. Bajen och MFF kunde på måndagen lottas mot tre olika lag, Puskas Akademia (Ungern), MKS Cracovia Krakow (Polen) eller PFC Slavia Sofia (Bulgarien), då båda de svenska lagen var seedade i den första kvalomgången.

Nu står det klart att Hammarby ställs mot ungerska laget Puskas Akademia hemma och att Malmö ställs mot polska laget MKS Cracovia Krakow hemma i den första kvalomgången.

Hammarbys Imad Khalili vet inte mycket om vad man kommer ställas mot.

- Ingen aning, om jag ska vara ärlig. Det är Europa och det är ett möte. Det är klart att allt kan hända, säger han till Fotbollskanalen.

Sedan tidigare är det klart att alla kvalomgångar, plus play off-rundan i Europa League-kvalet spelas som enkelmöten. Lottning avgör vilket lag som får hemmafördel. Den första kvalomgången spelas den 27 augusti.

Lagkamrat David Fällman förklarar att även han hade dålig koll på de potentiella motståndarna, men att det är skönt att få en hemmamatch.

- Skönt att slippa få en extra resa, med tanke på att det är så tajt schema. Sedan är det bara väldigt roligt att Europaspelet drar igång. Dock att det är utan publik... Det är nästan en annan sport i bland, känns det som.

Var det något lag ni hellre hade velat ha än något annat, eller hade ni generellt lite sämre koll på de här lagen?

- Ja, vi hade lite dålig koll och det är inte för att man inte har respekt för klubbarna, det är bara att man inte har tid att ha koll på så många ligor, haha.

- Men det är också det roliga med, att få möta lag från ligor man inte har koll på.

I årets Europa League-kval, precis som i kvalet till Champions League, gäller vissa nya regler gällande reserestriktioner. Uefa har tagit fram de nya reglerna till följd av coronavirusets utbrott och påverkan på Europa.