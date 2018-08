Danska Midtjylland pallade för trycket i returmötet med walesiska The New Saints. Efter 2-0 på bortaplan vann man torsdagens hemmamöte med klara 3-1 och man avancerar vidare till play off efter totalt 5-1 över två matcher. Ayo Simon Okuson stod för två av målen.

Det innebär att det står mellan Midtjylland och Malmö FF vilket lag som tar en plats i Europa Leagues gruppspel. De två play off-mötena spelas den 23 och 30 augusti, vilket i sin tur innebär att MFF:s två allsvenska matcher mot Sirius och Brommapojkarna flyttas en dag framåt i tiden.

Under sommaruppehållet ställdes de båda lagen mot varandra i en träningsmatch. Då vann Midtjylland med 2-1.

Fem matcher har spelats i den danska ligan. Midtjylland står på tre segrar, en oavgjord och en förlust och med det är man två poäng efter serieledaren FC Köpenhamn.

I danskarnas trupp finns den tidigare Häcken-spelaren Joel Andersson. Dessutom finns den finske mittfältaren Tim Sparv, med ett förflutet i Halmstads BK i laget. Andersson spelade 90 minuter samtidigt som Sparv fick värma bänken hela matchen.

Vid seger i den sista kvalrundan till Europa League säkrar Malmö FF minst 44 miljoner kronor. Så här långt har Malmö spelat in 17 miljoner kronor.