Klart: Milan utesluts från Europa League nästa säsong

Milan får inte spela i Europa League nästa säsong. Detta meddelade under fredagen Cas, idrottens skiljedomstol. Anledningen är att Milan brutit mot Financial Fair Play.

AC Milan har under senaste åren hotats av att stängas av från Europa-spel. Redan förra sommaren var frågan uppe tapeten, då Milan först blev avstängt från Europa-spel efter brott mot Fifas ekonomiska regelverk Financial Fair Play, men sedan fick rätt efter överklagande till idrottens skiljedomstol (Cas) och därmed fick delta under förra säsongen i Europa League.

Men nu kommer ett nytt besked från Cas.

Cas meddelar att Milan, med anledning av brott mot Financial Fair Play för perioderna 2015/2016/2017 och 2016/2017/2018, stängs av från spel i Europa League under den kommande säsongen.

Milan värvade under sommaren 2017 för hela 200 miljoner euro och tog samtidigt stora lån för att finansiera spelarköpen, vilket i sin tur inte gick hem hos Uefa, då Financial Fair Play i grunden handlar om att förhindra överdrivet spenderande av pengar i förhållande till klubbens ekonomiska verklighet.

I och med Cas beslut går nu Roma, som förra säsongen blev sexa i Serie A, direkt in i Europa League, medan Torino, som slutade sjua i ligan, får går in i kvalet till turneringen.