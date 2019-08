Lennon vill prata med Mjällby - Norling undviker samtal inför play off-matchen: ”Respektlöst”

Tidigare svenske landslagsspelaren Johan Mjällby har ett förflutet i både AIK och Celtic. Mjällby tillhörde AIK mellan 1989 och 1998, samt under 2006 och spelade för Celtic mellan 1998 och 2004. Svensken har därmed titlar med både AIK och Celtic på meritlistan och uttalade sig tidigare under onsdagen om att han inte hoppades på att lagen skulle drabba samman i Europa League.

- På ett sätt är det ledsamt att se dem spela mot varandra. Jag har blandade känslor, då jag hellre hade velat att mötet inte var i Europa League, men jag kommer att njuta av mötet. Naturligtvis är det lite delat, sa Mjällby till skotska tidningen Scottish Daily Record.

Mjällby har dessutom en bra relation till Celtics nuvarande manager Neil Lennon. Mjällby var mellan 2010 och 2014 assisterande tränare till Lennon i Celtic och var även assisterande tränare till Lennon under 2014 och 2015 i Bolton.

Lennon medgav under onsdagens presskonferens att han kommer att prata med Mjällby inför torsdagens möte med AIK, då svensken är en god vän till honom. Däremot är han inte säker på att få mycket till hjälp, då han menar att Mjällby har ”delad lojalitet” mellan klubbarna.

- Ja, det kommer jag att göra, ler Lennon.

- Han är en AIK-legendar och en Celtic-legendar, så han har delad lojalitet till den här matchen. Han är en väldigt god vän till mig och var här i fyra år under min första tid. Jag tror att han kommer över till matchen, så det ska bli kul att träffa honom, fortsätter han.

AIK-tränaren Rikard Norling var i sin tur, under Solnaklubbens presskonferens senare under onsdagskvällen, tydlig med att han inte planerar att be Mjällby om hjälp inför mötet. Norling spelade redan som treåring i samma lag som Mjällby och känner den tidigare AIK-spelaren väl, men anser att det vore respektlöst av honom att be Mjällby om hjälp.

- Jag känner till Johans historia och känner förmodligen Johan bättre än någon annan. Jag började att spela med honom när jag var tre år och vi spelade i samma ungdomslag. Vi gick också i samma skola, så jag känner honom så väl, säger han och fortsätter:

- Jag vet hur mycket han bryr sig om den här klubben (Celtic) och hur mycket han bryr sig om vår klubb. Det skulle vara respektlöst mot vår vänskap att gå för djupt, då jag i sådana fall frågar honom om att göra något som en vän inte gör.



AIK:s möte med Celtic börjar klockan 19.45 under torsdagskvällen på Celtic Park.