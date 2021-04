Lindelöf med magisk assist - United i drömläge

Beskedet kom för ett par dagar sedan - svensktalangen Anthony Elanga fanns med i Manchester Uniteds Europa League-trupp inför kvartsfinalen på bortaplan mot Granada. Och under onsdagen bekräftade Ole Gunnar Solskjær att 18-åringen skulle inleda på bänken.

Det hela började på ett något oväntat sätt. Matchen spelades inför tomma läktare, men trots det stormade en naken skäggig man planen. Kanske inte vad spelarna hade förväntat sig...

Matchbilden var annars relativt öppen. Engelsmännen hade ett marginellt övertag, och skulle få utdelning en halvtimme in i matchen. Lindelöf slog en 50-meterspassning över Granadas backlinje. Där dök Rashford upp, tog med bollen, och rullade in 1-0.

I upptakten av andra halvlek var det tydligt att målet ingjutit ett lugn hos United. Laget kontrollerade matchbilden, och prioriterade att stå rätt i försvarsspelet. Framåt skapade de inte några riktigt heta chanser. Bruno Fernandes kom fri med åtta minuter kvar. Portugisen missade, vilket kanske var tur, för annars hade han vinkats av för offside. Men han skulle få ytterligare en chans.



I en situation i straffområdet fick Fernandes en arm i ansiktet. Domaren pekade på straffpunkten, och från elva meter gjorde mittfältaren inget misstag. 2-0, matchen slut.

- Det är en enorm vinst för oss. Vi visste att det skulle bli tufft så att få hålla nollan var viktigt. Men där är fortfarande den andra matchen som vi måste koncentrera på, samtidigt som vi måste återhämta oss och göra oss redo för söndagens match mot Tottenham, säger Daniel James enligt BT Sports och fortsätter:

- Vi visste att det skulle bli en fysisk match och att vi behövde matcha det. Vi kämpade till slutet och fick straffen för det.

Startelvor:

Granada: Silva - Diaz, Vallejo, Duarte, Neva - Gonalons, Herrera - Kenedy, Montoro, Puertas - Soldado.

Manchester United: De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - Pogba, Mctominay - James, Fernandes, Rashford - Greenwood.

Se planstormaren här nedan:

An interesting start to proceedings in Granada vs Manchester United. pic.twitter.com/fdZUABMBxy