Linnér: ”Surt att släppa in ett sådant mål”

SOLNA. AIK åkte i kväll ur Europa League-kvalet efter en ny förlust mot Celtic. Oscar Linnér var besviken efter matchen, bland annat efter ett billigt insläppt mål i den första halvleken. - Det är klart att det är surt att släppa in ett sådant mål, säger AIK-målvakten.

Efter en 0-2-förlust i Glasgow i förra veckan hade AIK en tuff sits inför kvällens returmöte med Celtic på Friends Arena i Europa League-kvalet.

Celtic tog ledningen tidigt i kvällens match, men AIK lyckades kvittera efter lite mer än en halvtimmes spel. Bara minuten senare skulle dock Celtic återta ledningen när en grönvit spelare tog sig runt på vänsterkanten och spelade bollen snett-inåt-bakåt, där bollen styrde sig på Oscar Linnérs vänsterarm och in i mål.

Celtic vann till slut matchen med 4-1 och går därmed vidare till gruppspel i Europa League efter totalt 6-1 mot AIK.

- Vi fick en jättebra start trots att vi kom in i matchen med ett tufft utgångsläge. Vi hade kanske behövt att läget där vi sköt i stolpen gick in, då hade vi inte behövt forcera lika mycket, som vi fick fortsätta göra tills vi fick in det första målet. Men innan det utnyttjade de att vi forcerade och kunde sätta 1-0 genom en kontring på oss. Då behövde vi göra fyra mål, vilket så klart är ett tufft läge mot ett så här bra lag, säger Oscar Linnér efter matchen.

- Vi kvitterar och får bra energi av det, men det andra målet är ett tråkigt mål att släppa in. Det är mycket som går fel. Han är en mot två ute på kanten men kommer förbi på något sätt. Sedan är det ett inspel där jag kan göra det bättre.

Han fortsätter:

- Det är klart att det är surt att släppa in ett sådant mål. Vi behövde göra fyra framåt, då måste allt stämma, allt, allt, allt… Det var mycket som inte stämde i den situationen, dels försvarsspelet men även mitt ingripande. Det dödar vårt momentum lite. I andra halvlek kom vi ut och försökte forcera, men deras målvakt gjorde en räddning. Sedan kändes det som att matchen var ganska avgjord.

Hur upplevde du Celtics 2-1-mål?

- Det går väldigt fort, men den kommer nästan för nära mig. Hade den varit längre ut hade det varit lättare, men där måste jag nästan vika ut mig. Jag är lång, 1,99 meter, det är svårt att hinna vika kroppen när det går så fort. Det är inget mål jag vill släppa in och ett ingripande som jag måste analysera för att se hur jag kan undvika det i framtiden.

Nu är det bara att lära sig av misstaget och gå vidare, menar Linnér.

- Man måste lära sig från alla mål man släpper in. De andra tre målen var jag väl relativt chanslös på, men 1-2-målet kunde jag gjort det bättre på. Jag måste se vad jag kan göra bättre till nästa gång. Men sedan är det svårt att lägga det här uttåget på sina egna axlar. Vi förlorar trots allt med 0-2 på bortaplan och släpper in det första målet som gör att vi måste göra fyra framåt. Vi förlorar som ett lag. Där är jag så klart, precis som alla andra, delaktig i det. Vi alla måste kolla på vad vi kunnat göra bättre individuellt och som lag. Man får gå till sig själv, och det kommer jag göra.

AIK är fortfarande med och slåss i toppen av allsvenskan, där man just nu ligger tvåa efter 21 omgångar. I nästa match, som spelas redan på söndag, möter man serieledande Djurgården i ett hett derby på Friends Arena.

- Det är ganska lätt att motivera sig till en sådan match. Vi möter ett väldigt bra lag, det är ett Stockholmsderby. Sättet våra supportrar står bakom oss på i dag, trots att vi hade en väldigt tuff match spelmässigt, gör att vi får mersmak genom det sätt som de bär oss på. Att de står bakom oss trots det här tråkiga resultatet gör att man vill ge tillbaka. Nu ska vi jobba hårt för att återhämta oss och analysera vad vi kan göra för att göra en bra match på söndag. Det blir så klart en fantastiskt rolig fotbollsmatch mellan två bra lag, säger Linnér.