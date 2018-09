Löftet till Ben Arfa efter succédebuten: "Då betalar jag nästa runda i baren"

Hatem Ben Arfa värvades av PSG från Nice säsongen 2016. Men trots att fransmannen imponerat stort i just Nice fick han minimalt med speltid i huvudstadsklubben – och till sist petades han till reservlaget.

För två veckor sedan skrev han så på för Rennes och debuten kom mot Jablonec i Europa League under gårdagen. 31-åringen kunde knappast önskat sig en bättre debut och efter att ha hoppat in i matchen fick han chansen att från straffpunkten bli hjälte för hemmalaget. I matchminut 91 klev Ben Arfa fram, lurade målvakten åt fel håll och placerade in segermålet, iskallt.

I den franska tidningen L’Équipe skriver man om ”En renässans” för Ben Arfa – och tränaren Sabri Lamouchi var minst sagt nöjd – och levererade ett löfte inför nästa match som är mot just PSG.

- Om han gör samma sak mot PSG (till helgen), så betalar jag nästa runda i baren.