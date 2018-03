Lyon riskerar att stängas ute från Europa-spel efter nya publikkaoset

Inför den senaste omgången av Europa League och mötet mellan Lyon och CSKA Moskva blev det oroligt i närheten av matcharenan i Lyon. Enligt polisen var upp emot 150 personer inblandade i tumultet som ledde till att bland annat åtta poliser skadades.

Nu rapporterar brittiska BBC att Uefa inlett en utredning mot Lyon på grund av ”rasistiskt beteende”, kastade föremål, pyroteknikanvändning och blockerade trappuppgångar. Enligt klubben själv var inte personerna en del av deras officiella supportergrupperingar.

Just Lyon straffades under 2017 med böter och en villkorlig avstängning från Europa-spel. Efter kaoset som uppstod mot Besiktas, då smällare kastades in från delar av publiken och ett stort antal personer tog sig in på planen, beslutades att Lyon skulle uteslutas ur nästa Uefa-turnering man kvalificerade sig till, om en likdanande händelse utspelade sig under den två år långa prövotiden.

Uefa kommer at ta ställning om eventuella sanktioner den 31 maj.

Även Marseille, vars match mot Athletic Bilbao föregicks av oroliga scener, riskerar att straffas av Uefa då en utredning inletts.

Värt att notera är att just Lyon och Marseille möttes i ligaspelet under gårdagskvällen. Under den matchen blev det rejält irriterat och ett stort bråk mellan spelare och ledare utbröt vid sidan av planen.