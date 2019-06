Malmö seedat - Peking och Häcken oseedat: Här är lagen de kan lottas mot i EL

Malmö FF, Norrköping och Häcken ska alla försöka kvala in till Europa League. På onsdagen lottas andra kvalrundan – och här är klubbarna de svenska lagen kan få möta.

Malmö FF lottades under tisdagen in i första kvalomgången av Europa League. Väl där kommer man att ställas mot nordirländska Ballymena United eller NSI Runavik från Färöarna. Norrköping fick irländska Saint Patrick’s Athletic samtidigt som Häcken kliver direkt in i andra kvalomgången efter cupsegern.

Just den andra kvalomgången lottas under onsdagen, klockan 13.00. Malmö FF är seedat och bör få ett överkomligt motstånd, vid avancemang från den första kvalomgången vill säga.

IFK Norrköping och Häcken däremot är oseedade, vilket innebär tuffare motstånd om man går vidare. ”Peking” kan bland annat ställas mot spanska Espanyol och vitryska Dinamo Minsk medan Häcken riskerar att ställas mot bland annat franska Strasbourg eller holländska AZ Alkmaar.

Även AIK går in i den andra rundan av Europa League-kvalet, om man skulle förlora den första omgången av Champions League-kvalet mot Ararat-Armenia. AIK är i det läget seedat.