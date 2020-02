Malmö utklassat och utslaget av Wolfsburg efter omdiskuterat VAR-mål

Första halvlek var precis som i Tyskland låst mellan Malmö FF och Wolfsburg. Det tyska laget var bekvämt med att ligga på försvar och lät MFF ha bollen, som i sin tur hade problem att tränga igenom in i straffområdet.

Malmös första klara målchans kom med halvtimmen passerad när Marcus Antonsson nickade ett Behrang Safari-inlägg över. Drygt tio minuter senare kom en situation som blev omdebatterad på Eleda Stadion.

Wolfsburgs ytter Josip Brekalo placerade ett skott i mål till vänster om Johan Dahlin. Kroaten blev framspelad av Wout Weghorst, som den assisterande domaren från Skottland vinkade offside på. Men efter en VAR-koll beslutade huvuddomaren William Collum sig för att döma mål – Weghorst stod inte offside när han spelade fram bollen.

- Vi har fått det förklarat för oss att vi ska spela ut situationen. Det är inte rätt av oss att sluta spela. De har förklarat det för oss,. Så där det en del som slutar spel. Är man inte van är det lite annorlunda kanske, säger Behrang Safari till Kanal 9.

Bara någon minut senare fick Marcus Antonsson ett läge att kvittera men sköt skottet utanför Koen Casteels mål. Strax efter pausen fick Wolfsburg chansen att punktera dubbelmötet men Xaver Schlager sköt över från ett helt fritt läge.

Det kom fler bortachanser när Maximilian Arnold med timmen spelad sköt ett vänsterskott just utanför Dahlins högra stolpe. Det avgörande målet dröjde till den 65:e minuten. Dahlin räddade först Admir Mehmedis friläge, men kunde inte stoppa Yannick Gerhardt skruvade vänsterskott momentet senare.

Dubbelmötet och tiden rann ifrån Malmö FF. Två minuter efter 0–2 prickade Brekalo stolpen, och kort därefter sköt inhopparen João Victor in Wolfsburgs tredje framför ett öppet mål. Malmö FF:s Europa League-resa slutade precis som förra säsongen i sextondelsfinalen. Wolfsburg vann dubbelmötet med sammanlagt 5-1.

- Det känns verkligen piss, säger Safari och får medhåll av Johan Dahlin:

- Både och (besvikelse och frustration). Det känns som att vi hänger med bra till de gör första målet. Då går luften ur helt och vi tror inte på det. I andra halvlek, jag vet inte.

Startelvor:

Malmö FF: Johan Dahlin - Oscar Lewicki, Anel Ahmedhodzic, Rasmus Bengtsson, Behrang Safari (K) – Fouad Bachirou, Anders Christiansen - Marcus Antonsson, Adi Nalic, Sören Rieks -Isaac Kiese Thelin

Byten: (56’) Nalic UT, Berget IN, (77’) Bengtsson UT, Nielsen IN

VfL Wolfsburg: Casteels (K) - Steffen, Knoche, Brooks, Otávio - Arnold, Schlager, Gerhardt - Mehmedi, Weghorst, Brekalo

Byten: (59’) Schlager UT, João Victor IN (70’) Weghorst UT, Ginczek IN, (79’) Brekalo UT, Klaus IN