Mardrömsinledning för MFF i Europa League - Rangers starkast i Malmö

Premiär i Europa Leagues nya ligafas. Då valde MFF-tränaren Henrik Rydström samma startelva som i 4-0-segern över Häcken i söndag, vilket bland annat innebar att näst bäste målskytten Erik Botheim inledde på bänken. Rangers elva innehöll bara en spelare som var med när lagen möttes i Champions League-kvalet 2021, nämligen lagkaptenen James Tavernier.

Malmö fick den värsta tänkbara inledningen på matchen. Vänsterbacken Busanello slog en galen bakåtpassning som Cyril Dessers snappade upp. Rangers-anfallaren rundande målvakten Johan Dahlin och hade öppet mål, men träffade stolpen. Returen slog sedan Nedim Bajrami in, och då hade 56 sekunder gått av matchen.

Annons

MFF hämtade sig efter det och matchinledningen var jämn. I den 20:e minuten spelade Isaac Kiese Thelin en boll som sånär friställde Hugo Bolin, men vänsterytterns avslut blockerades av en försvarare. Generellt hade Rangers kontroll under den inledande halvtimmen, utan att vara särskilt skarpt i offensiv tredjedel. Vilket Malmö knappast heller var.

I den 40:e minuten fick Glasgow-laget ett friläge genom Vaclav Cerny, ur en misstänkt offsideposition. Den tjeckiske yttern misslyckades dock med avslutet som gick utanför stolpen. Gästerna skapade ytterligare farligheter innan halvtid, men resultatet 0-1 stod sig till pausen.

Rangers-klacken provocerade under halvtid med att genomföra en koreografi med Helsingborgs IF:s klubbmärke, då supportergrupperingar har vänskapsband klubbarna emellan. Samtidigt brändes pyroteknik från hemmaklacken under matchen, vilket MFF lär bli straffade av Uefa för, då klubben även fått böter under kvalspelet.

Annons

MFF inledde den andra halvleken betydligt bättre än den första. I den 55:e minuten hittade Oliver Berg Bolin på vänstersidan, som slog bollen på ett tillslag mot en framstörtande Anders Christiansen. MFF-kaptenens avslut från en farlig yta gick dock över ribban, och "AC" blev utbytt några minuter senare.

Vid det här laget hade Malmö det mesta av bollinnehavet mot ett bortalag som bara tänkte omställningsspel. I den 73:e minuten löpte sig gästernas Cyril Dessers till ett friläge men avslutade över. Fyra minuter senare stängde Rangers matchen, och återigen var Busanello olyckligt.

Brassebacken halkade till när han skulle ta emot en nick av Pontus Jansson, vilket inhopparen Ross McCausland utnyttjade och sköt 0-2-målet via stolpen.

Rangers vann därmed den inledande matchen i Europa Leagues ligaspel, och efter matchen sjöngs en "Hata Malmö"-ramsa inne på Stadion.

Annons

- Vi skapade inte tillräckligt många farliga målchanser. Vi gjorde det bra i spelet, men vi skapade inte tillräckligt mycket, säger MFF:s Hugo Bolin till Disney+.

Han fortsätter:

- Vi kom inte upp i nivå. Vi visste hur de skulle spela och de gjorde två billiga mål, samtidigt som vi inte skapade tillräckligt mycket.

I nästa omgång ställs MFF mot Qarabag på bortaplan i Azerbajdzjan.

Malmö FF:s lag: Dahlin - Stryger, Rösler, Jansson, Busanello - Peña, Berg Johnsen (Loukili 84') - Berg (Jørgensen 84'), Christiansen (K) (Botheim 60'), Bolin (Ali 69') - Kiese Thelin (Rosengren 69').

Rangers lag: Butland - Tavernier (K), Souttar, Pröpper, Kasanwirjo - Bajrami (Sterling 84'), Barron, Diomande - Cerny (McCausland 69'), Dessers, Lawrence (Raskin 80').