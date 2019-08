MFF-basens kritik: "Inte acceptabelt att det kastas flaskor och tändare"

Malmö FF gick under torsdagen vidare i Europa League. Men Niclas Carlnén var inte nöjd med Zrinjskis supportrar. - Det är inte acceptabelt att det kastas flaskor och tändare, säger MFF:s vd till Sydsvenskan .

Malmö FF föll under torsdagskvällen med 1-0 borta mot Zrinjski Mostar, men gick trots det vidare med totalt 3-1 över två möten i Europa League-kvalet. MFF:s vd Niclas Carlnén var däremot efteråt kritisk till Zrinjski-supportrars agerande under matchen.

Hemmasupportrar var under matchen irriterade på läktarplats och kastade vid flera tillfällen in föremål mot planen. Carlnén berättar för Sydsvenskan att MFF under matchen hade kontakt med Uefas säkerhetsdelegat om supportrarnas beteende och att MFF även påtalat det efter matchen, då han anser att det är oacceptabelt.

- Det är inte acceptabelt att det kastas flaskor och tändare mot spelarna. Det har vi påtalat mycket bestämt även efter matchen, säger MFF:s vd till Sydsvenskan.

MFF:s säkerhetschef Peter Narbe berättar också för tidningen att det fanns en risk att matchen skulle avbrytas, men att det i sådana fall är "många parametrar man måste ta hänsyn till" i sådant fall.

Dessutom berättar Narbe för tidningen att MFF även påtalat för Uefas säkerhetsdelegat att det var oroligt inför matchen. MFF-supportrar, runt hundra stycken, som färdades med buss fick vänta med att ta sig till arenan efter besked från polisen, då Zrinjski-supportrar stod utanför arenan och väntade in MFF-supportrarna.