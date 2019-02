MFF kan påverka Sarris framtid: "En väldigt intelligent och bra tränare”

Malmö FF har vant sig vid att skapa oreda för stora klubbar tidigare, som att slå ut Rangers, Red Bull Salzburg, och Celtic i Champions League-kvalen. I morgon har de dock chans att dräpa sin största drake hittills. Chelseatränaren Maurizio Sarri ryktas få sparken om han inte vänder på Chelsea-skeppet snart, och en förlust mot MFF lär väga tungt i Chelsealedningens beslut kring framtiden.

Sarri och Chelseas situation var det stora ämnet även under MFF:s presskonferens inför matchen.

- Man känner alltid för sina kollegor. Vi sitter i samma båt. Jag tycker att han är en väldigt intelligent och väldigt bra tränare, sa Uwe Rösler.

- När han tog över från (Antonio) Conte så såg man i början av säsongen, under deras obesegrade räcka, en väldigt bra fotboll, med och utan boll. De senaste månaderna har saker ändras. I en klubb som Chelsea är trycket alltid där. Allt handlar om resultat.

- Jag önskar, dock inte i morgon, att han går igenom den här svåra perioden och fortsätter.

Daily Mail skrev att om Sarri förlorar någon av de kommande tre matcherna - Malmö FF, Manchester City i ligacupfinalen, Tottenham i ligan – så kan han komma att få sparken. Även andra medier, som exempelvis The Telegraph, skriver att Sarri är på gränsen mot att tvingas lämna.

Laget blev utbuat av fansen i måndags, i FA-cupförlusten mot Manchester United, där fansen bland annat sjöng sånger som ”You don't know what you're doing”, när Sarri inte bytte in unga Callum Hudson-Odoi, och ”F*ck Sarri-ball”.

- Vi måste vinna tre, fyra matcher i rad. Det är den enda lösningen, sa Maurizio Sarri på onsdagens presskonferens med Chelsea.

Lagkaptenen Markus Rosenberg säger att det är ett bra läge att möta Chelsea, men att det är svårt att kunna göra något särskilt för att utnyttja deras situation.

- Ett fantastiskt lag. Självklart har de problem, men jag kan inte se vad vi kan göra åt det. Vi fokuserar på oss själva och försöker spela en ännu bättre match än vi gjorde på hemmaplan.

- Självklart är det inte optimalt (för Chelsea). Vi var där förra säsongen. Vi hade en fantastisk trupp, men saker fungerade inte och vi förlorade många matcher. Självklart är det frustrerande. De förlorade igen mot United. Det är inte enkelt.