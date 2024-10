MFF-supportrar i Baku uppmanas undvika regimkritik

Konflikten mellan de kaukasiska staterna Armenien och Azerbajdzjan har under de senaste åren primärt handlat om Nagorno-Karabach, ett omstritt bergsområde inom Azerbajdzjans gränser som under lång tid var en utbrytarregion under Armeniens vingar, med i huvudsak armenisk befolkning.

Ländernas konflikt har nationalistiska och religiösa förtecken. Bägge gör historiska anspråk på Nagorno-Karabach och andra områden längs med en slingrig gräns och vid mängder av stora och små exklaver. Tvister mellan kristna armenier och muslimska turkfolk har ägt rum där i långt längre än ett sekel, oavsett statsgränser.

Dagens splittrade gränsdragning gjordes under Sovjetledaren Josef Stalin på 1920-talet. När Sovjetunionen senare föll samman hamnade Armenien och Azerbajdzjan i ett krig där omkring 30 000 människor dödades.

Ett fyradagarskrig 2016 följdes av ett sexveckorskrig 2020. Azerbajdzjan tog där kontroll över stora områden i och kring Nagorno-Karabach och i några gränsområden.

Den 19 september 2023 gick Azerbajdzjan in i Nagorno-Karabach i en blixtoffensiv och det armeniska självstyret upplöstes. Fler än 100 000 etniska armenier fördrevs från sina hem och sökte sig till Armenien.