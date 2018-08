MFF:s extremt tunga kväll i EL – tappade 2-0-ledning hemma mot Midtjylland

Nästan varenda Midtjyllandspelare var högre och större än sin motpart i Malmö FF, ett Midtjylland som blivit nämnt som ett av Europas bästa lag på fasta situationer. Ändå behövdes bara ett par hörnor för att få hål på danskarna i MFF:s sista kvalrunda till Europa League.

MFF kom in i matchen med Behrang Safari och Rasmus Bengtsson tillbaka, men utan Carlos Strandberg. Strandbergs ersättare Antonsson fick ett plus ett redan i första halvlek. Först gjorde han en nickskarv efter hörna till 1-0, målskytt Markus Rosenberg, och sedan fick han själv in 2-0, även det efter en hörna.

Midtjylland var inte ofarliga, och hade flera fasta situationer där de var nära att få träff på bollen, men det var ändå 2-0 i halvtid där MFF tryckte på bra i den första av fyra halvlekar mot Europa Leagues gruppspel.

Den första fina halvleken fick dock inte mycket resultat. I andra halvlek gjorde Midtjylland ett par byten och kom framför allt in i matchen igen. MFF:s fina press lugnade av sig, och först reducerade Midtjylland efter ett långskott efter inkast, och sedan kvitterade de efter en stökig situation framför mål efter en mål, inför knappt 11500 åskådare.

Det blev inte fler mål i matchen, utan Midtjylland fick med sig ett gynnsamt oavgjort resultat och två gjorda mål på bortaplan. MFF måste därför vinna, eller få oavgjort med minst tre mål, i bortareturen nästa vecka om de vill gå vidare.

Vinnaren i dubbelmötet går vidare till Europa Leagues gruppspel och garanteras över 40 miljoner kronor.

Malmö FF: Dahlin – Nielsen, Bengtsson, Safari (64') – Vindheim (78'), Christiansen, Bachirou, Lewicki (71'), Rieks – Antonsson, Rosenberg

Inhoppare: Brorsson (64'), Traustason (71'), Larsson (78')

FC Midtjylland: J.Hansen – K.Hansen, Sanneh, Scholz – J.Andersson, Sparv, Poulsen, Dal Hende – Wikheim (78'), Onuachu (64'), Onyeka (91')

Inhoppare: Okosun (64'), Mabil (78'), Thychosen (91')