MFF:s förberedelser inför EL – Dynamo Kiev först ut: "Påminner om Djurgården i vissa delar"

MALMÖ. En grovanalys direkt efter lottningen, följt av intensivt arbete under måndagen, tisdagen, och onsdagen den här veckan. Eftersom matcherna kommer tätt är det så Malmö FF jobbar med sina förberedelser inför Dynamo Kiev.

För knappt tre veckor sedan lottades Malmö FF i samma Europa League-grupp som Dynamo Kiev, FC Köpenhamn, och FC Lugano. I dag sätter gruppspelet igång med bortamatch mot Dynamo Kiev.

MFF:s scoutingarbete inleddes med en grovanalys av motståndarna för att se helheter. De kunde därifrån börja planera några saker till träningsveckorna, som exempelvis att pressa mot en fyrbackslinje, som Dynamo Kiev använder.

- De påminner om Djurgården i vissa delar av sitt spel, säger assisterande tränare Andreas Georgson till Fotbollskanalen.

- Fyrbackslinje, ofta en sittande mittfältare, och en spets framåt. Då kan man redan börja tänka på vad man tog med sig från den matchen, och vilka andra allsvenska matcher kommer att påminna om den här matchen?

Efter att grovanalysen var klar så har dock fokuset varit på nästa match. Det gjorde att ledarstaben hade ungefärlig koll på Dynamo Kiev fram tills i måndags, och då intensifierades arbetet. Den enda som jobbar med mer framförhållning är analytikern José Martínez.

Vad är det då för typ av lag de möter? Ett 4-1-4-1-lag som gjorde två tredjedelar av sina icke-straffmål via inlägg och lyft in i straffområdet under förra säsongen, men som också gjorde ett tränarbyte förra månaden. Ersättaren Oleksij Mychajlytjenko har enligt Football24 haft den sämsta tränarstarten i Dynamo Kiev på 28 år.

Det har redan rapporterats om spelarmissnöje mot Mychajlytjenko, bland annat för att det ska vara otydlig instruktioner kring spelet, och Sport-Express har skrivit att Oleg Kononov (Spartak Moskva) är en kandidat att ta över Dynamo Kiev om han tvingas lämna Spartak.

För MFF gäller annars samma sak som förra hösten: de måste vinna i stort sett varje allsvensk match under den här perioden, samtidigt som de spelar i EL.

- Jag tycker vi lyckades förra året med att inte känna ”Detta är den prioriterade tävlingen”. Vi gick till varje match med känslan att det var den matchen i fokus.

Kollade man förra året så var det ofta fyra till sex spelarrotationer per match, om det var match torsdag och söndag. Kan det bli liknande i år?

- Det tror jag är rimligt. Sedan kanske man i den ena matchen behåller sju-åtta, och nästa gång är det kanske bara fem kvar. Att få till det, utan att spelarna känner ”I dag är det B-lagsmatch”... Det har vi lyckats bra med.

Georgson pekar också ut tre delar till varför det har gått så bra att ha två matcher i veckan. Den första delen är Uwe Röslers ledarskap.

- Det lämnar inget utrymme för att komma in på 90 procent. Inte för ledare, inte för spelare, inte i träning eller match. Hans höga anspänningsnivå, som säkert ibland kan vara ansträngande för folk, gör att varje träningsvecka och varje match blir ett påslag.

- Det är en stor grej. Han tillåter inte sig själv vara nöjd med en match i mer än tre minuter. Sedan är han redan på nästa match.

- Redan (direkt efter matchen mot IFK Norrköping i söndags) sitter han och spinner som fasen om nästa laguttagning och nästa taktik.

Den andra delen är den breda truppen, som än så länge inte har blivit ett problem. Det finns ingen som beter sig destruktivt för att de inte får spela, och spelarna håller uppe humöret.

Den tredje delen är defensiven, som ser fortsatt stark ut. På de senaste 29 matcherna är det bara ett enda lag som har gjort fler än ett mål på MFF, och det var Domzale. Till detta har MFF hållit nollan 16 gånger på de 29 matcherna.

- När vi har en dålig period, som mot Norrköping, så lyckas vi hålla nollan eller släpper in max ett mål. Vi har inte varit briljanta över 90 minuter, inte förra året och inte i år. Spelar man match var tredje dag är man inte det.

- Då har vi istället haft stabilitet. När vi sedan kommer igång, då ser vi rätt farliga ut.