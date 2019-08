MFF:s matchplan i 3-0-segern mot Bnei Yehuda: ”Vi har lärt oss hantera sådana här lag”

De kanske viktigaste faktorerna bakom Malmö FF:s 3-0-seger mot Bnei Yehuda var effektivitet och kvalitetsskillnad mellan lagens spelare, men det fanns även delar i MFF:s matchplan som hjälpte till.

MFF hade inför matchen pratat om tålamod, då Bnei Yehuda ligger lågt och kompakt, kontrar med hög hastighet via långa bolltransporter, och sällan behåller bollinnehavet. MFF tappade inte tålamodet trots att det hördes lite missnöjda rop från publiken redan efter 20 minuter.

- Vi har lärt oss hantera sådana här lag, sa Markus Rosenberg efter matchen.

- Det kändes som de hade otroligt mycket folk bakåt. Vi pratade om att ha fart på bollen, men samtidigt stort tålamod. Då kommer till slut målet.

MFF visste också att om de tappade boll i fel lägen, då skulle Bnei Yehuda vara vassa. Det var på sådana kontringar som de tog sig vidare från förra omgången. Enligt Rosenberg blev det att MFF kanske i för utsträckning vägde varje passning.

- Vi kanske borde slagit lite fler inlägg. Vi letade efter det perfekta läget.

För att få in fler spelare i farliga ytor valde Uwe Rösler att starta med Arnor Traustason som mer släpande anfallare och Anders Christiansen som mer offensiv central mittfältare i en 3-5-2. De skulle vara mellan motståndarnas backlinje och mittfält, även om Christiansen hade en fri roll och fick gå hem för att hämta boll ibland.

- Det var mer som en nummer tio, högre upp än tidigare, sa Christiansen.

- Inte så många aktioner, men två poäng idag.

Christiansen var ute mot den högra sidan, där han skulle bilda trianglar och samarbeten med vingbacken Felix Beijmo och mittbacken Eric Larsson.

- Vi kom lite fel med positionerna i första halvlek, lite för mycket i linje jag och Eric ute längs kanten, sa Beijmo.

- Det blev bättre i andra halvlek. Jag droppade ner lite, Eric blev lite mer centralt, samtidigt som AC och ”Mackan” (Rosenberg) kom lite längre fram i banan.

Det var också via den triangeln som alla tre mål kom till. Precis innan 1-0 växlade de flera gånger positioner med varandra, innan Beijmo kom in mer centralt, hittade Christiansen på gränsen till straffområdet, och Christiansen slog inspelet till Markus Rosenberg som gjorde mål.

Även frisparken till 2-0 skapades efter att MFF spelat upp bollen via högerkanten, där Christiansen slog frisparken som stöttes in. 3-0 kom efter att Eric Larsson tagit en lång löpning med boll, spelat tillbaka mot Beijmo, som samspelade med Arnor Traustason innan han passade in mot Oscar Lewicki som gjorde mål.

Det enda som MFF släppte till bakåt under matchen var ett par farliga kontringar i första halvlek. När de väl hade 3-0 så kontrollerade de ledningen.

- Vi visade väldig mognad. Vi fick tredje målet. Efter det, hur vi lät dem springa och hur vi fortfarande skapade chanser sista 15-20 minuter... Det är så vi måste ha det i Europa. Det var ”spot on”, sa Uwe Rösler.