Moreno oförstående till kritiken i Liverpool: "Folk skyllde på mig"

Alberto Moreno, 28, tillhörde i fem år Liverpool mellan sommaren 2014 och sommaren 2019 innan han lämnade för spel med Villarreal i Spanien. Vänsterbacken fick under sina första två säsonger gott om speltid, men sedan blev det färre och färre minuter under hans sista tre säsonger i den engelska klubben.

Moreno har under den här säsongen haft stora skadeproblem, men är nu redo för spel igen inför onsdagskvällens final mot Manchester United i Europa League. Det blir backens tredje final i turneringen, då han både vunnit Europa League med Sevilla under 2014 och förlorat i finalen med Liverpool mot just Sevilla under 2016.

Moreno spelade från start för Liverpool mot Sevilla och fick efteråt utstå hård kritik efter 3-1-förlusten. 28-åringen tycker än i dag att kritiken var felaktig.

- Jag förstår fortfarande inte mängden kritik. Visst, de tunnlade mig vid första målet, men jag är en back. Spelare tar sig förbi Sergio Ramos också och han är den bästa mittbacken i världen. Varför kan det inte då hända mig? Jag förstår än i dag inte hur jag kunde få så mycket kritik när hela laget inte spelade bra, säger han till The Guardian och fortsätter:

- De satte fingret på en spelare. Jag tycker inte att det är okej. Folk skyllde på mig, bara mig. Det var som att jag förlorade finalen och det var tufft. Det gick inte att få ut ur huvudet. Jag läste i tidningarna och såg det på sociala medier. Jag brukar inte annars lägga så mycket energi på sociala medier och läsa saker, då det är felaktigheter.

Därefter valde Liverpool-tränaren Jürgen Klopp att låta James Milner spela på Morenos position som vänsterback i laget.

- Om en tränare sätter en högerfotad mittfältare där, så vill han inte ha mig. Jag fick dock spela under försäsongen inför den kommande säsongen. Jag blev även uttagen i det spanska landslaget igen efter tre år, men sedan skadade jag min ena fotled. Då fick i stället Andy Robertson chansen. Han spelade på en väldigt hög nivå och då fick inte jag fler chanser.

Moreno är den här säsongen noterad för åtta matcher med Villarreal och har kontrakt med den spanska klubben till sommaren 2024.