Norling om AIK-supportrarnas "Stefanelli-krav": "De hade tajming"

AIK gick vidare till den andra omgången i Europa League-kvalet under torsdagen, efter 1-1 via förlängning mot Shamrock Rovers.

Det tack vare Nicolas Stefanellis mål, efter att argentinaren hoppat in i den 82:a minuten. Fem minuter tidigare skanderade stora delar av AIK-publiken "Argentina!" i ett försök att få tränaren Rikard Norling att byta in forwarden.

- Jag tycker generellt att publiken i dag gjorde det ganska bra. De vet om att det är en fin balansgång mellan när vi verkligen ska vakna till, kom igen nu, och det finns olika verktyg som de använder för det. Det förtjänade vi och det hjälpte till. Sen växeldrog de det med att verkligen stötta och sjunga. De gjorde det bra och jag håller med om att i dag var det ett alldeles ypperligt tillfälle att Nicolas spelar. Det är en speciell situation. Jag förstår... Eller ja, det var rätt läge. Det var en tajmad sång, säger Norling.

Vad säger du om att han hoppade in och gjorde mål?

- Ja, det visar ju sig att det var en del av skillnaden i dag. Han var ju framme någon gång till och Kristoffer (Olsson) var framme i något öppet läge. Så de två gjorde ju den offensiva skillnaden som är väldigt stor, och Henok (Goitom) gjorde det på sitt sätt. Sen kom Haukur (Hauksson) in när vi skulle stänga till och då gjorde han sitt. Alla fyra som kom in gjorde en väldigt stor och bra skillnad för matchbilden.

Det har ryktats om att han är på väg bort. Vill du ha honom kvar?

- Självklart. För det första vet du om att det är Björn (Wesström, sportchef) som uttalar sig i sådana frågor. Men jag har fyra forwards som just nu behövs och gör det jättebra. Hatten av för hans (Stefanellis) inställning till det här. För sin egen del och för sin roll i AIK.