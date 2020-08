Ocampos sänkte Wolves - avgjorde kvartsfinalen i 88:e minuten

Det var en jämn och tät Europa League-kvartsfinal när Wolverhampton och Sevilla drabbade samman. Ställningen var länge 0-0 och det såg ut som att det skulle krävas förlängning för att skilja lagen åt.

Men den andalusiska klubben ville annat. I slutskedet av mötet använde sig Sevilla av en kort hörnvariant där Ever Banega slog in ett inlägg i straffområdet. Där satte Lucas Ocampos pannan på bollen och knoppade in 1-0, vilket räckte för att Sevilla skulle avancera till semifinal.

- Det är tufft. Det kommer att ta lång tid att komma över det här, men varenda spelare har lämnat kvar allt de har där är ute på planen, säger Conor Coady, lagkapten i Wolves, till BBC.

I semifinal ställs Sevilla mot Manchester United, som vann sin kvartsfinal med 1-0 mot FC Köpenhamn efter förlängning.