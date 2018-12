Det var efter cirka åtta minuters spel i Celtics Europa League-möte med Salzburg som Mikael Lustig fick en hård smäll mot huvudet. Svensken fick Stefan Lainers axel mot huvudet och gick i däck. Lustig blev liggandes på planen samtidigt som lagkamrater viftade på hjälp.

Högerbacken kunde, trots den tuffa smällen, spela vidare efter några minuters behandling. Men efter tio minuter så tvingades Lustig ändå bryta matchen.

