Otroliga blundern efter Europa League-uttåget: "Ber om ursäkt"

Dinamo Zagreb hade en tuff vecka bakom sig, där tränaren Zoran Mamic dömdes till fängelse för bedrägeri, och avgick dagar innan Europa league-åttondelen mot Tottenham.



Dessutom hade kroaterna ett 0-2 underläge att ta igen efter den första matchen. Trots det lyckades Zagreb med det få trodde var möjligt, att vända matchen och avgöra i förlängningen. Stor matchhjälte blev Mislav Orsic med sitt hattrick (3-0).

Besvikelsen var stor hos London-klubben.



- Mitt lag - och jag understryker ’mitt’, jag räknas också in - såg inte ut som om det spelade en viktig match, sa tränaren Jose Mourinho enligt Daily Telegraph.



🗣 "It's unacceptable, I'm sure it's annoyed a lot of people... it's obviously not come from me."



Joe Hart has apologised after posting 'job done' on Instagram after Tottenham were knocked out of the Europa League last night 🤦‍♂️ pic.twitter.com/YIZUtYAWMb