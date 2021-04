Roma vände mot Ajax efter jättetavla

När spelarna gick in för halvtidspaus kunde Ajax pusta ut. Davy Klaassen hade gett laget ledningen, och ett bra utgångsläge inför den andra halvleken. Men istället för att utnyttja ledningen skulle ett jättemisstag bjuda in Roma i matchen.



Det var i den 57:e minuten som italienarna fick ett frisparksläge strax utanför straffområdet. Fram stegade Lorenzo Pellegrini som tog sats och avlossade skott. För en sekund såg avslutet tamt ut, samtidigt som bollen gick mot målvakten Kjell Scherpens hörn. Trots att målvakten var på plats lyckades han tappa in bollen i eget mål. 1-1. Och det skulle bli värre. I den 87:e minuten höll sig försvararen Roger Ibanez och tryckte in 2-1, vilket också blev slutresultatet.



Scherpen - Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico – Klaassen, Alvarez, Gravenberch – Santos, Tadic, Neres.Lopez – Mancini, Cristante, Ibanez – Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola – Pellegrini, Dzeko, Pedro.