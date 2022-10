Ronaldo målskytt efter avstängningen - när United säkrade slutspelsplats

Manchester United tog under torsdagskvällen emot moldaviska Sheriff Tiraspol hemma på Old Trafford, efter att i förra omgången sent besegrat cypriotiska Omonia Nicosia.

Hemmalaget var fortfarande inte klart för slutspel rent matematiskt, då det skiljde sex poäng mellan United och Sheriff inför mötet. Samtidigt betydde det att om man tog en poäng under torsdagskvällen hade man säkrat avancemang till Europa Leagues slutspel.

När United-tränaren Erik ten Hag presenterade sin startelva inför matchstart stod det klart att Cristiano Ronaldo startade längst fram i en 4-2-3-1-formation. Framträdandet blev portugisens första sedan han avtjänat sin avstängning ten Hag givit honom efter att ha vägrat bli inbytt i Uniteds 2-0-seger mot Tottenham den 19 oktober.

ANNONS

Och just Ronaldo var involverad i de hetaste chanserna den första halvleken hade att bjuda på. Efter 14 minuter nådde han högst på en hörna, men nicken smet precis ovanför ribban och ut till inspark för Sheriff.

Med dryga halvtimmen spelad var Ronaldo återigen nära att spräcka dödläget. 37-åringen mottog en passning i gästernas straffområde och fick tid att måtta avslut. Men Makysm Koval i Sheriff-målet överlistade honom och avvärjde med en fin räddning.

I den 38:e minuten passade United-förvärvet Antony på att stjäla rampljuset en liten stund, men inte i positiv bemärkelse. Brassen stannade med bollen och snurrade flera varv på plats, med ett trick som anses vara hans patenterade av honom, men när han skulle passa bollen vidare skickade han den ut till inspark för Sheriff.

- Det är ganska pinsamt gjort, säger den tidigare walesiska storspelaren Robbie Savage till BT Sport.

ANNONS

United-ikonen Paul Scholes var på samma sida som Savage.

- Jag förstår inte vad han håller på med. Det är löjligt. Han försöker bara dra till sig uppmärksamhet, säger Scholes enligt ESPN.

Till slut skulle målet komma för United, dock, men det var en annan portugis som gjorde det. Diogo Dalot nådde högst på en hörna från Christian Eriksen i den 44:e minuten och nickade in 1-0 intill Kavals högra stolpe.

Ronaldo fortsatte att hota i den andra halvleken. I den 58:e minuten dribblade han bort Sheriff-försvaret och tilläts skjuta från straffområdeskanten. Dessvärre för hans del fick han inte tillräckligt med precision i avslutet som gick en bra bit utanför det bortre krysset.

Två minuter hade han även en boll i nät, men då hade linjedomaren lyft flaggan för offside. Ronaldos frustration blev där och då tydlig, då portugisen tog bollen ur nätet och dundrade i väg den högt upp på läktaren.

ANNONS

I stället skulle inhopparen Marcus Rashford utöka. Vänsterbacken Luke Shaw levererade ett inlägg som engelsmannen mötte upp och stångade in till 2-0.

Sedan skulle han få utdelning, Cristiano Ronaldo. Med nio minuter kvar att spela av ordinarie tid fick portugisen avsluta från nära håll, men skottet räddades. Han lyckades dock snappa returen och kunde därefter peta in 3-0-målet som fastställde slutresultatet.

United kniper därmed en slutspelsplats i Europa League och placerar sig nu på andra plats i grupp E med 12 poäng. Real Sociedad, som leder gruppen med 15, är väntar som nästa motstånd för United i den avslutande gruppspelsmatchen nästa torsdag. Matchen spelas i San Sebastian.

- Det var en godkänd insats. Man hoppas så klart alltid på att göra mål den första halvtimmen så det tog lite längre tid än vi hoppats på, men det var välförtjänt när målet väl kom, säger ten Hag till BT Sport om insatsen efter matchen och fortsätter:

ANNONS

- I den andra halvleken gjorde vi två fina mål från öppet spel och jag är nöjd att vi lyckades hålla nollan. Att vi inte gav borta några mål. Det var en fokuserad seger.

Startelvor:

Manchester United: De Gea - Dalot, Lindelöf, Martinez, Malacia - Eriksen, Casemiro - Antony, Fernandes, Garnacho - Ronaldo.

Sheriff: Koval - Renan Guedes, Kiki, Radeljic, Kpozo - Badala, Diop, Kyabou, Mudasiru, Rasheed - Antiemwen.