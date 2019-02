Röslers fina resultat – skrällarnas man i de stora matcherna: ”Jag följer mina instinkter”

Uwe Rösler har redan varit med om att skrälla mot Chelsea. 2013, när han var tränare för League One-klubben Brentford, så hade de 2-1-ledning långt in en FA-cupmatch. Chelsea kvitterade dock sent, via Fernando Torres, och efter matchen sa Uwe Rösler till BBC att det kändes som att de hade missat en chans som bara händer en gång i livet. Han själv får dock en ny chans i morgon, i Europa League-matchen med Malmö FF.

- Jag har varit på den bra sidan i några skrällar. Det blir väldigt svårt, men i morgon, hemma, med Stadion som kokar, där alla i staden ser fram emot matchen och har pratat i veckor om den. De är bakom oss, för de förstår redan hur långt vi har kommit i den här tävlingen, sa Rösler på onsdagens presskonferens.

Chelseamatchen 2013 var dock långt ifrån den enda gången som Uwe Rösler var inblandad i en skräll mot en klart större och rikare klubb. Som tränare för Wigan i Championship gick de till semifinal i FA-cupen, efter att ha slagit ut tre lag från Premier League inkluderat Manchester City. Wigan förlorade sedan semifinalen mot Arsenal efter straffläggning.

Som tränare för Fleetwood i League One så fick de oavgjort mot dåvarande regerande Premier League-mästarna Leicester, och i MFF har hans lag bland annat vunnit dubbelt mot Besiktas. Letar man vidare i hans tränarkarriär hittar man även oavgjort med Lilleström borta mot Newcastle, ett Newcastle som några månader tidigare hade slutat sjua i Premier League. Hur tar han sig då an de stora matcherna?

- Vi måste vara modiga. Vi måste få det budskapet till spelarna, särskilt i morgon i hemmamatchen. Oddsen är emot oss. Oddsen är 18 miljoner (pund) i omsättning mot 450 miljoner (pund) i omsättning. Det är oddset. Det är verkligheten, men vem trodde att Leicester skulle vinna Premier League? Allt kan hända i fotbollen.

- Ju högre man klättrar upp på berget, desto tunnare blir luften. Det blir svårare och svårare, ingen tvekan, men vårt ”mindset” i morgon är att inte ha någon respekt. Vi måste spela och vara aggressiva med och utan boll.

Han tog även upp vad vinsten i Turkiet mot Besiktas i december innebar för den här MFF-truppen. Det skapade en tro på vad spelarna kan göra nära de litar på sig själva och inte ger motståndarna för mycket respekt.

- Ska vi ge oss själva en chans så är det i morgon. Vi måste vara modiga. Vi måste vara smarta. Vi måste ha spelare som kommer in från bänken och gör det väldigt bra. Sedan vet man aldrig. Man måste ha turen på sin sida, ingen tvekan om det, men jag tror Besiktasmatchen gav oss väldigt mycket självförtroende.

- De första 10-15 minuterna visade vi för mycket respekt och de straffade oss nästan. De efterföljande 75 minuterna spelade vi väldigt bra som ett lag, både kollektivt men också individuellt. Den matchen gav våra spelare mycket självförtroende inför i morgon.

Rösler säger att MFF bland annat såg Chelseas ligacupmatch mot Bournemouth, ett lag som spelar med liknande formation som MFF, och att de där hittade några områden där det går att skada Chelsea. Det har dock lagts ner mycket scoutingarbete ända sedan december.

- Vi vill efter matchen kunna säga att vi gjorde allt i form av förberedelse, utförande, mentalt modig. Att inte se tillbaka med något att ångra.

- Med lite tur, och fantastiska prestationer, så har vi en chans att få ett resultat i morgon.