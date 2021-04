Smet in på arenan - 14 (!) timmar före match

Torsdagens Europa League-match mellan Granada och Manchester United tog en oväntad vändning när en naken man sprang in på planen i början av matchen och fångades upp av tv-kamerorna. Mannen blev senare bortförd från arenan av polis.

Nu har polisen, enligt ESPN, bekräftat hur mannen tog sig in på arenan i Granada. Han ska ha smitit in på arenan redan klockan sju på morgonen, alltså hela 14 timmar före matchstart, och gömt sig under en duk/flagga av något slag för att där vänta på sin tid i rampljuset.

Spelarna verkade ta det hela med hyfsad ro och matchen kunde snart fortsätta igen. United vann till sist med 2-0 efter bland annat en fin assist från Victor Nilsson Lindelöf.