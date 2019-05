Stolarna gapade tomma i Europa League-finalen - supportrar protesterade

Valet av Baku, Azerbajdzjan, som spelplats för Europa League-finalen kritiserades redan på förhand. Dels av logistiska skäl, men även på grund av att Arsenal-stjärnan Henrich Mchitarjan inte åkte med av säkerhetsskäl.

The Times rapporterade inför finalen av publikintresset för finalen var svalt. Finallagen fick 6000 biljetter var till matchen, men för en dryg vecka sedan uppgav tidningen att Arsenal bara sålt 3 500 och Chelsea 2 000 biljetter.

Det svala intresset visade sig också under finalen. Stolarna gapade tomma Bakus Olympiastadion, enligt The Times-journalisten Henry Winter. Och enligt Winter protesterade dessutom Chelsea supportrar mot spelplatsen.

"Fuck off Uefa, är det här vad ni vill?", sjöng Chelsea-supportrar enligt The Times.

