Supportrar förstörde stolar - Twente ska ersätta MFF: "Vi har en dialog"

- Just på den är en separat polisanmälan skriven. En person blev identifierad och förhörd på plats av polis, säger MFF:s säkerhetschef Peter Narbe till Fotbollskanalen.

Vilken kontakt har ni haft med Twente? - Vi har kontakt med Twente, det är så det funkar i Uefa. Den ekonomiska hanteringen av det hanterar vi med klubben så det känns under kontroll.

- I sammanhanget tyckte vi att det fungerade väl. Säkerhetsläget under matchen var helt okej. Det var pyroteknikbränningarna och det hade vi hos oss också, i övrigt var det ett bra säkerhetsläge i sammanhanget. Inga stora negativa delar från deras håll i övrigt. Skadegörelsedelen är sådant som man konstaterar efter matchen, när man gör en besiktning av läktaren, säger han och avslutar:

- Om någon står och förstör en stol så är det inget man ser på det sättet under tiden det sker. Det är konsekvensen när det är sittplatslösningar också, sedan att de brände i nätet kunde vi konstatera under matchen också. Ordningsläget var i sammanhanget helt okej under matchen.