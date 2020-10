Tidigare MFF- och Granadaspelaren Larsson: "Malmö favorit ikväll - om det vore fullsatt"

Efter kvalsegrar mot Cracovia, Honvéd och Lokomotiva Zagreb är Malmö FF framme vid playoff till Europa League, ett steg ifrån huvudturneringen. Skåneklubben har fått svårast tänkbara lottning till enkelmötet i form av spanska Granada.

Daniel Larsson har varit i båda klubbarna. Anfallaren, nu i cypriotiska Apollon Limassol, spelade i MFF mellan 2009-2012 och vann ett SM-guld med klubben. 33-åringen värvades sedan av Real Valladolid i spanska La Liga och stannade där 1,5 år innan han gick vidare till Granada.

Vad kände du när lagen lottades mot varandra?

- Inga jättestarka känslor egentligen. Det var mer störande att vi eventuellt kunnat få Malmö också. Det hade varit mer känsloframkallande! Men det blir spännande att följa, säger Larsson vars Apollon åkte ur Europa Leagues tredje kvalrunda efter 0-5 mot Lech Poznan.

Vad är din bild av Granada som klubb?

- Den har förändrats väldigt mycket på kort tid sedan jag var där. Framförallt i ledningen och de har varit framgångsrika sedan de gick upp till La Liga igen. Nu är det väl ett lag att räkna med på övre halvan skulle jag säga.

Granada slutade som nykomling sjua den gånga säsongen i La Liga. Men när Daniel Larsson värvades sommaren 2014 tillhörde klubben den italienska ägarfamiljen Pozzo, som också hade Serie A-klubben Udinese och engelska Watford.

Det hörde till vanligheten att klubbarna skickade spelare mellan varandra. Uppenbart blev dock att prioriteringen viktades mot Watford efter att de tagit steget till Premier League. Granada klarade sig precis kvar i La Liga 2014/15, men Larsson lånades ut till danska Esbjerg halvvägs in på säsongen och stannade på fyra framträdanden för klubben.

- Det var en extrem ruljangs på spelare in och ut. Det hände väldigt mycket under varje transferfönster i princip och de försökte göra snabba förbättringar i truppen antar jag. Nu känns det som att det är betydligt mer stabilt och att det är just Granada som ska växa och inte de andra klubbarna, säger Daniel Larsson.

Är det ett klubbval du ångrar?

- Ja, alltså både och. Jag tyckte där och då att det var ett jävla bra steg så klart. Sedan så blev det allt annat än bra, av många olika anledningar. Det är klart att jag i efterhand absolut hade kunnat kika någon annanstans. Men det är svårt att se sådant i förtid.

Vad lockade?

- Det var en bra klubb som hade kvalitetsspelare på många positioner. Sedan insåg inte jag förens kanske efteråt hur klubben var. Det är svårt överallt kan jag tycka, att man kan bli lovad saker. Oftast uppfylls de kanske inte på exakt det sättet som man trott i förväg. Det är vad det är.

Sedan 2016 äger den kinesiske affärsmannen Jiang Lizhang och hans DeSports klubben. Med namn som Roberto Soldado, Maxime Gonalons och Chelsealånet Kenedy siktar Granada på att skriva historia och ta sig till ett europeiskt gruppspel för första gången.

Vilket lag tror du går vidare?

- Granada borde ändå vara lite favorittippat kanske. Hade Malmö haft fullt hus så hade det nog snarare tippat över åt andra hållet på förhand. Det är ett bra lag och har fina spelare. Jag tror det blir kämpigt för Malmö, säger Daniel Larsson.