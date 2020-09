Toivonen inför lottningen: "Ju enklare desto bättre"

Malmö FF och Djurgården tog sig på torsdagen vidare till den tredje kvalrundan till Europa Leagues gruppspel. Nu väntar rumänska laget CFR Cluj för Djurgårdens del på hemmaplan på Tele2 Arena, medan MFF ställs mot kroatiska laget Lokomotiva Zagreb hemma i Skåne. Matcherna är tänkta att spelas den 24 september.

Under fredagen, klockan 14.00, lottas även play off-rundan i turneringen, som avgör vilka lag som tar sig in i gruppspelet. Till en början såg det ut som att Malmö FF kunde få ställas mot Zlatan Ibrahimovics Milan, men så blev det inte, på grund av att Uefa delade in lagen i mindre potter (se vilka lag Malmö kan få här.)

- Det är så klart kul att få chansen att ställas mot bra lag. Men ju enklare lag vi kan få innan gruppspelet desto bättre tycker jag. När det blir ett stort lag så får vi ta det då, säger MFF-anfallaren Ola Toivonen till Fotbollskanalen.



Malmö FF är seedat och kan, vid seger mot Lokomotiva Zagreb, ställas mot följande oseedade lag:

FCSB (Rumänien)-Slovan Liberec (Tjeckien)

Granada (Spanien)-Locomotive Tbilisi (Georgien)

AC Milan (Italien)-Bodø/Glimt (Norge)

St. Gallen (Schweiz)-AEK Aten (Grekland)

Willem II (Nederländerna)-Rangers (Skottland)

LASK (Österrike)-Dunajská Streda (Slovakien)

Hapoel Beer-Sheva (Israel)-Motherwell (Skottland)

Rosenborg (Norge)-Alanyaspor (Turkiet)

Apollon Limassol (Cypern)-Lech Poznan (Polen)

Rostov (Ryssland)-Maccabi Haifa (Israel)

Fehérvár (Ungern)-Reims (Frankrike)

Rijeka (Kroatien)-Kolos Kovalivka (Ukraina)

CSKA-Sofia (Bulgarien)-B36 (Färöarna)

Djurgården, som är en del av mästarpotten, kan i sin tur vid seger mot CFR Cluj ställas mot följande seedade lag:

GNK Dinamo (Kroatien)

Young Boys (Schweiz)

Röda stjärnan (Serbien)

Qarabağ (Azerbajdzjan)

Dynamo Brest (Belarus)

Men Djurgården kan även få ställas mot ett antal oseedade lag. Detta med anledning av att endast fem lag är seedade i mästarpotten. Det innebär att det är fri lottning när de fem seeedade lagen fått sina motståndare. Nedan är de oseedade lagen som Dif kan få möta.

Riga (Lettland)/Tre Fiori (San Marino)-Celtic (Skottland)

Ludogorets (Bulgarien)

Legia (Polen)-Drita (Kosovo)

Sheriff (Moldavien)-Dundalk (Irland)

Sarajevo (Bosnien och Hercegovina)-Budućnost Podgorica (Montenegro)

KÍ (Färöarna)-Dinamo Tbilisi (Georgien)

Ararat-Armenia (Armenien)-Celje (Slovenien)

KuPS (Finland) vs Sūduva (Litauen)

Floriana (Malta)-Flora Tallinn (Estland)

Tirana (Albanien)



Enligt ESPN-journalisten Dale Johnson är det dock möjligt att ovanstående potter delas in i mindre potter om färre lag. Därmed är det inte helt säkert att MFF kan lottas mot alla ovanstående lag, precis som för Djurgårdens del i mästarpotten.

Play off-matcherna avgörs, precis som de tidigare kvalomgångarna i turneringen i år, genom enkelmöten. Matcherna spelas den 1 oktober.