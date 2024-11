Tottenham föll tungt - när Lankshear såg rött

Tottenham var på besök i Istanbul och Turkiet för att möta Galatasaray.

Och när Spurs-tränaren Ange Postecoglou presenterade sin elva så fick Lucas Bergvall chansen. 18-åringen startade på mittfältet. Dejan Kulusevski inledde matchen på bänken.

Redan efter fem minuter tog det turkiska hemmalaget ledningen, på ett mycket vackert sätt. Tottenham-försvarare nickade undan en frispark där Yunus Akgün mötte direkt med en vänstervolley som seglade in i det högra krysset. Helt otagbart för Forster i kassen.

- Ett fantastiskt avslut, sa tidigare Tottenham-tränaren Glenn Hoddle i TNT Sports enligt BBC.

Annons

Han fortsatte sedan:

- Yunus Akgün springer bort från målet och får samtidigt till ett otroligt avslut. Vilken start för Galatasaray - en blixt från klarblå himmel.

I den 19:e minuten kom Tottenham-kvitteringen. Unge Gray drev bollen in i banan och hittade Brennan Johnson med en utsökt passning. Yttern slog sedan bollen på ett tillslag in mot straffpunkten där Will Lankshear placerade in 1-1. 19-åringens första mål i Spurs-tröjan.

- Vilken fantastisk känsla för den unge mannen, konstaterade Glenn Hoddle.

I den 32:a minuten hittade Dries Mertens Victor Osimhen. Och nigerianen gjorde inga misstag när han blev, mer eller mindre, fri och rullade in 2-1.

Och duon skulle hitta varandra för ett till Galatasaray-mål innan den första halvleken var över. Mertens slog ett inlägg som Osimhen mötte med pannan för sitt sjätte mål för säsongen. 3-1 till hemmalaget efter 40 spelade minuter.

Annons

Mer mål blev det inte innan domaren blåste av den första halvan av matchen.

När den andra halvleken startade var antalet svenskar på planen dubblerat. För Bergvall fick fortsatt förtroende och Dejan Kulusevski blev inbytt i stället för Heung-Min Son.

Efter bara två minuter på planen hamnade Kulusevski i protokollet. Svensken gjorde ner Victor Osimhen och fick syna det gula kortet.

Vid den efterföljande frisparken blev det farligt för Galatasaray igen. Men flitigt kämpande Spurs-backar lyckades rensa bollen som var på väg mot mål ut till hörna. En hörna som också blev farlig när hemmalaget testade en variant. Slagen direkt mot kanten av straffområdet där Akgün sköt direkt, men bollen styrdes till hörna igen.

- Jag vet inte vad Ange har sagt, men spelarna kan inte ha lyssnat. De har kommit ut och varit slarviga direkt, sa Glenn Hoddle i TNT Sports.

Annons

När en timme var spelad så hamnade Tottenham i rejäl uppförsbacke. För Will Lankshear drog på sig sitt andra gula kort på bara drygt fem minuter och fick lämna planen.

- Som att det inte kunde bli värre. Det där var löjligt från Lankshear, sa Sky Sports Pete Gill.

- Jag tror att det kom från en hel del frustration. Ynglingen Will Lankshear tappade huvudet och glömde bort att han redan hade ett gult kort, konstaterade Glenn Hoddle.

I den 66:e minuten blev Lucas Bergvall utbytt utan att ha gjort något avtryck på planen.

Kort därpå kom reduceringen för Spurs. Dejan Kulusevski hittade Pedro Porro på högerkanten som spelade in till den nyinbytte Dominic Solanke som tryckte dit 3-2.

- Vilket avslut. Vilken absurd match det här är, sa Pete Gill.

Tottenham gjorde försök för att kvittera men lyckades inte få in ett till mål och lämnade därmed Istanbul med en tung förlust.

Annons

Segern för Galatasaray innebär att laget tar klivet upp i toppen av den för tillfället haltande Europa League-tabellen.

Startelvor:

Galatasaray: Muslera - Ayhan, Sánchez, Bardakci - Yilmaz, Torreira, Sara, Akgün - Mertens - Icardi, Osimhen

Tottenham: Forster - Pedro Porro, Drăgușin, Davies, Gray - Bergvall, Bissouma, Maddison - Johnson, Lankshear, Son