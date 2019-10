TV: MFF fick oavgjort i prestigemötet med FCK - Rosenberg fixade viktig poäng

MALMÖ. FC Köpenhamn slog till med ett mål långt in på stopptiden i första halvlek, men Malmö FF reste sig, kvitterade via Markus Rosenberg, och Öresundsderbyt slutade 1-1. - Vi hade samma nivå som vi hade förra året i Europa, säger MFF-tränaren Uwe Rösler.

På torsdagen spelades den kanske största match på Stadion i år, nämligen Malmö FF mot FC Köpenhamn i Europa League. Det var bland annat den första tävlingsmatchen mellan lagen sedan 2005, efter polisskandalen på Parken.

Energin från läktarna drog sig in på planen i inledningen av matchen, när MFF tryckte på även om de hade svårt att skapa de klara målchanserna. Efter ett tag ebbades tempot ut, och matchen blev jämnare.

När det såg ut att gå till 0-0 i halvtid, efter en chansfattig halvlek, så fick FCK ut bollen på sin högerkant, där MFF:s Sören Rieks var halt efter en duell några minuter tidigare. FCK sprang på, fick in ett inspel i straffområdet, och Lasse Nielsen slängde sig fram för att tackla bort bollen och undvika att en FCK-spelare skulle få öppet mål. Bollen gick dock via Nielsen in i mål, långt in på stopptiden.

Rieks behövde också bytas ut i halvtid till förmån för Eric Larsson, och därmed gick Jo Inge Berget ut till vänster som vingback. Det gav direkt effekt. Tidigt i andra halvlek plockade han upp ett för långt inlägg, slog in ett nytt, och Markus Rosenberg nickade in 1-1.

Efter det handlade matchen mycket om MFF igen, som den här gången tog sig lite närmare mål vid anfallen, trots att de även behövde byta ut Anders Christiansen med en skada.

MFF var klart närmast ett till mål i matchen, men matchen slutade 1-1 och MFF fick sin första poäng i EL-gruppspelet.

- Jag kan inte begära mer från spelarna. Vi kunde inte ge supportrarna de tre poängen de förtjänade, säger MFF-tränaren Uwe Rösler.



- Jag är riktigt glad att vi nådde en ny nivå i dag igen. Vi hade samma nivå som vi hade förra året i Europa. Vi satte motståndarna under press.

I EL-gruppen väntar för MFF ett dubbelmöte mot Lugano från Schweiz.

Malmö FF: Dahlin - Nielsen, Bengtsson, Safari - Berget, Lewicki, Bachirou, Christiansen (58’), Rieks (46’) - Antonsson (78’), Rosenberg

Inhoppare: Larsson (46’), Traustason (58’), Molins (78’)

FC Köpenhamn: Johnsson - Varela, Nelsson, Bjelland, Bengtsson - Falk (85'), Zeca, Stage, Fischer (70’) - Sotiriou, Santos (87')

Inhoppare: Holse (70’), Bartolec (85'), Daramy (87')