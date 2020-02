TV: MFF tappade efter Kiese Thelins straffmål - Wolfsburg vände i Europa League

Första halvlek var så när som på händelsebefriad mellan två lag med olika slags problem. Malmö FF:s matchovana syntes när spelarna slog bort passningar över hela banan och inte visade kyla nära straffområdet.

Wolfsburg å andra sidan hittade inga bra sätt att bryta ner ett kompakt MFF-försvar, förutom i den 38:e minuten när en snabb omställning gav yttern Josip Brekalo ett fritt läge som han träffade ribban från.

I den 25:e minuten tvingades MFF dessutom att byta ut Arnor Traustasson mot Søren Rieks på den ena ytterpositionen, som själv blev skadad i andra halvlek. Men andra halvlek innebar en drömstart för MFF. Søren Rieks fick ett fritt nickläge framför målet som hemmalagets Kevin Mbabu stoppade med handen.

Straffen förvaltade Isaac Kiese Thelin på bästa sätt när han lurade Koen Casteels åt fel håll. Men bara två minuter senare tappade MFF bollen och den aktive Brekalo sprintade förbi Anel Ahmedhodžić. Wolfsburgspelarens skott från snäv vinkel hittade Johan Dahlins vänstra kryss.

- Jag bestämde mig direkt, ville ha bollen och tog straffen. Det var bara att gå på känsla, säger Kiese Thelin i Kanal 9:s sändning om straffen och fortsätter:

- Det var positivt, man hade positiva känslor, men sedan gjorde de 1-1 ganska snabbt. Jag vet inte om vi släppte någon procent på koncentrationen, men då smällde det snabbt.

Målen öppnade upp spelet i matchen. Knappa femton minuter senare fick Wolfsburg en frispark på offensiv planhalva som skapade oreda i Malmöförsvaret och Admir Mehmedi kunde nicka in tyskarnas ledningsmål.

Den riktiga forceringen uteblev från trötta MFF-spelare. Wolfsburg kunde fortsätta att äga bollen och till slut kontrollera hem en 2-1-seger på Volkswagen Arena. Returen äger rum om en vecka i Malmö.

- Jag tycker som helhet att vi jobbade bra som ett lag och var kompakt. De kom inte till jättemånga chanser och matchen lever till hundra procent. Vi vet att vi är starka hemma och har ett bra stöd, säger Kiese Thelin och fortsätter:

- Vi tror på oss själva och går för att vinna nästa match.

Malmö FF:s lag: Dahlin - Larsson, Ahmedhodžić, Bengtsson, Safari - Bachirou, Christiansen - Antonsson, Nalić, Traustason - Kiese Thelin.

Byten: (25’) Traustasson UT, Rieks IN, (58’) Berget IN, Rieks UT.

VfL Wolfsburgs lag: Casteels - Mbabu, Knoche, Brooks, Roussillon - Arnold, Schlager, Gerhardt - Brekalo, Weghorst, Mehmedi.

Byten: (46’) Roussillon UT, Otávio IN, (71’) Schlager UT, Steffen IN, (92’) Brekalo UT, Ginczek IN.