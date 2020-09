TV: Rysare när Djurgården gick vidare mot lag från Gibraltar - var illa ute

Under torsdagen spelade Djurgården hemma mot Europa FC från Gibraltar i den andra omgången av kvalet till Europa League. Det blev en rysare för de blårandiga, trots att motståndarlaget bara spelat en match det senaste halvåret på grund av coronapandemin.

Efter att ha skapat några lägen utan att hitta nätet drog hemmalaget på sig en straff i den 39:e minuten. Kalle Holmberg sparkade ner en spelare i bortalaget. Men då klev målvakten Per Kristian Bråtveit fram och räddade Liam Walkers försök från punkten.

Kort därefter gjorde också Djurgården 1-0. Mittfältaren Curtis Edwards drog till direkt efter en utboxning av Europas målvakt och fick se bollen gå i nät.

Men det skulle alltså inte bli någon enkel resa till avancemang för det. I den 58:e minuten kvitterade nämligen Europa till 1-1. En lös boll gick in i Djurgårdens straffområde och då brast kommunikationen mellan målvakten Bråtveit och mittbacken Jacob Une Larsson, varpå Adrian Gallardo kunde roffa åt sig bollen och rulla in kvitteringen i öppet mål. En rejäl bjudning av hemmalaget.

Fyra minuter senare visades Europas Alex Quillo ut, efter att ha kommit in sent i en duell med Haris Radetinac och fått sitt andra gula kort för kvällen. Därefter gick Djurgården för ett nytt ledningsmål och det kom med 20 minuter kvar att spela. Fredrik Ulvestad flyttades upp på mittfältet när Jonathan Augustinsson byttes in i den 65:e minuten och norrmannen fixade en straff i den 69:e minuten. Ulvestad fälldes och tog sedan själv hand om straffen. Säkert placerade han in 2-1 i ena hörnet.

I den 81:a minuten var sedan Europa nära att kvittera till 2-2. Men då räddades Djurgården av stolpen på en nick inifrån straffområdet.

Djurgården vann till slut med 2-1. Nu väntar rumänska Cluj i den tredje rundan av Europa League-kvalet. I nästa vecka spelas den matchen, på Tele2 Arena. Play off-rundan, den sista innan gruppspelet, lottas under fredagen.

- Vi är vidare och det är det som det går ut på, men det var riktigt bedrövligt spel på ledning i andra halvlek, säger Djurgården-tränaren Thomas Lagerlöf i Viaplays sändning.

Han fortsätter:

- Det var en konstig match med extremt mycket spelavbrott och frisparkar mot oss i varje luftduell, samtidigt som det var hackigt och spelare som låg ner. Men jag tycker ändå att vi höll oss ganska coola fram till att vi gjorde 2-1 och skulle spela av det med en man mer.

- Då bjöd vi på en massa omställningar och ställde till det för oss. Det var stabilt i 60 minuter, men sedan var det inte tillräckligt bra i slutet. Vi behöver lära oss att vara lite kallare och kyligare i slutet.

Djurgårdens lag: Per Kristian Bråtveit - Aslak Fonn Witry, Jacob Une Larsson, Fredrik Ulvestad, Elliot Käck - Curtis Edwards (Jonathan Augustinsson 65), Jesper Karlström - Haris Radetinac (Jonathan Ring 84), Magnus Eriksson, Edward Chilufya (Emir Kujovic 72) - Kalle Holmberg.

Europa FC:s lag: Javi Munoz - Ethan Jolley, Olmo Gonzalez Casado, Alejandro Carrascal Avilés, Jayce Olivero - Juan Pedro Rico Dominguez (Michael Yome 79), David Alvarez Vazquez (Mitchell Dean Gibson 85), Marco Rosa (Kwadwo Poku 37), Alex Quillo - Adrian Gallardo Valdes, Liam Walker.