Uefa bekräftar: Arsenals EL-match mot PSV skjuts upp

På torsdag var tanken att Arsenal skulle ta emot PSV Eindhoven i Europa League-gruppspelet. Nu meddelar dock Uefa att matchen har flyttats fram.

Enligt Uefa har den brittiska polismyndigheten inte tillräckligt med personal att tillgå för att kunna garantera säkerheten kring matchen i London. Detta med anledning av drottning Elizabeth II:s begravning på måndag, 19 september.

Efter att den gångna helgens Premier League-omgång skjutits upp finns det nu en risk att fler ligamatcher flyttas. Enligt The Mirror är det främst Manchester United-Leeds och Chelsea-Liverpool som är i farozonen. Även i de här fallen ska det röra sig om begränsad tillgång av poliser.

Det är fortfarande oklart när de uppskjutna matcherna kommer att spelas.

