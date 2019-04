Uefas besked: MFF får böta 600 000

I mötet mellan Malmö FF och Chelsea tände hemmafansen pyroteknik och kastade in saker på plan. Nu meddelar Uefa att MFF får böta omkring 600 000 kronor.

I februari spelade Malmö FF och Chelsea det första av två möten i Europa Leagues 16-delsfinalspel på Stadion i Malmö. Londonlaget vann matchen med 2-1.

Efter matchen meddelade Uefa att man startat en utredning mot lagen. I MFF:s fall handlade anmälan om att åskådare tänt pyroteknik och att man dessutom kastat in föremål på planen.

Under måndagen kom beskedet från Uefa i ärendet där man meddelar att MFF bötfälls med 58 000 euro, omkring 600 000 kronor. Chelsea får å sin sida böta 13 000 euro, omkring 135 000 kronor för att deras supportrar tog sin in på planen och för att man kastade in föremål.

I mars meddelade Uefa också att MFF straffas för att fansen tänt pyroteknik i bortamötet med Chelsea. Då var bötesbeloppet 130 000 kronor för MFF.