Uefas hårda Europa-kvalregler - automatisk förlust vid felaktig information om restriktioner

Fyra svenska lag går i sommar in i Europa-kvalet. Nu presenterar Uefa nya hårda regler till följd av covid-19. Vid felaktig information, från en klubb till Uefa, om reserestriktioner kan det laget dömas till förlust.

Djurgården representerar i år Sverige i Champions League-kvalet, medan Malmö FF, Hammarby IF och IFK Göteborg får kvala till gruppspelet i Europa League. Kvalspelen till CL och EL har sedan tidigare flyttats fram efter coronavirusets utbrott och avgörs därmed på lite annorlunda vis den här gången, något Fotbollskanalen tidigare berättat om.

Djurgården, som går in i första CL-kvalrundan, kommer att spela ett enkelmöte i den första kvalrundan, precis som i den andra och tredje, om laget tar sig så långt. Vid eventuellt play off-spel om en plats i CL-gruppspelet väntar ett dubbelmöte. Lottning avgör vilket lag som får hemmaplan i de första tre kvalomgångarna. Det gäller även för Malmö, Hammarby och Blåvitt i Europa League, där även play off-matcherna spelas som enkelmöten. Malmö och Hammarby går in i första kvalomgången, medan Blåvitt går in i andra kvalrundan. Samtliga kvalmatcher i båda turneringarna spelas även inför tomma läktare.

Nu meddelar även Uefa att ett antal andra regler gäller för årets Europa-kvalspel. Detta till följd av coronavirusets utbrott och påverkan på olika länder, då vissa länder avråder från resor till andra länder, medan vissa länder har stängt sina gränser för andra länder.

Uefa kommer inför varje lottning att ha en lista med reserestriktioner mellan olika länder och därefter är det upp till varje enskild klubb att informera Uefa, två dagar före lottningen, om Uefas publicerade reserestriktioner stämmer eller om det tillkommit andra reserestriktioner som Uefa missat att ta med i beräkningen. Varje enskild klubb måste därmed ta kontakt med berört fotbollsförbund och berörda myndigheter om detta inför varje lottning och skriftligt ge information till Uefa om organisationen inte känner till någon eller några restriktioner i den berörda klubbens land.

Om det är så att exempelvis något svenskt lag missat att meddela Uefa om att Sverige möjligen stängt sina gränser för något land eller att det är förbjudet för människor i Sverige att resa till något land, som det svenska laget lottas mot, innebär det automatisk förlust med 3-0 för det svenska laget och uttåg ur Europa-kvalet. Detta då det svenska laget, i det här exemplet, i sådana fall hålls ansvarigt för att matchen inte kan äga rum genom att ha misslyckats med att ge korrekt information om läget i Sverige till Uefa.

Uefa meddelar även att exempelvis ett svenskt lag förlorar automatiskt med 3-0 om det är så att Sverige stänger gränsen för ett land, som ett svenskt lag lottas mot, efter tidsfristen för när de svenska klubbarna ska ha informerat Uefa om Sveriges reserestriktioner. Om Djurgården exempelvis skulle lottas mot Astana i första kvalomgången med spel på hemmaplan och Sverige en dag efter lottningen förbjuder människor från Kazakstan att ta sig in i Sverige, så förlorar Djurgården matchen automatiskt med 3-0. Detsamma gäller även för Astanas del om Kazakstan förbjuder resor till Sverige efter tidsfristen.

Om båda länderna dessutom stänger gränserna för varandra, vilket omöjliggör en match, så hålls båda lagen ansvariga och diskvalificeras. Tidsfristen är som bekant att varje klubb ska ge information till Uefa om reserestriktioner två dagar före lottning.

Om det vidare finns restriktioner i exempelvis Sverige, som den svenska klubben informerat Uefa om, gällande att ett gästande lag inte får ta sig in i Sverige, så måste det svenska laget föreslå en ny spelplats på en neutral plan i ett av Uefas medlemsländer, där inga reserestriktioner förbjuder lagen från inresa och matchspel. Om det svenska laget, i det här fallet, däremot inte kan föreslå en neutral spelplats för matchen, så hålls det ansvarigt för att matchen inte kan spelas och förlorar automatiskt med 3-0.

Om det däremot är så att reserestriktioner i det gästande lagets land, som exempelvis ska spela match i Sverige, förbjuder det gästande laget från att resa till Sverige, så ska också det svenska laget hitta en ny spelplats. Om det svenska laget dock misslyckas med det, så kommer Uefa att fatta ett slutgiltigt beslut om spelplats. Det svenska laget, som är hemmalag, hålls ansvarigt för matchen, men båda klubbarna får dela på kostnaderna. Om någon av klubbarna ändå vägrar att delta i matchen, så hålls den "strejkande" klubben ansvarig för att matchen inte spelas och förlorar med 3-0.

Vidare kommer även alla spelare att testas för coronaviruset inför matcherna. Tanken är att matcherna ska spelas, även om spelare och ledare i lagen har testat positivt för coronaviruset, men utan de spelarna och ledarna. Minst 13 spelare (inklusive en målvakt) som är uppskrivna i ett lags A-trupp måste dock vara tillgängliga för spel. Detta också så länge värdlandets regler gällande karantän inte säger något annat.

Om det inte är så kan en match schemaläggas senare eller andra spelare registreras i truppen, vilket lär vara juniorer. Om det ändå inte går att lägga matchen senare eller att en klubb kan registrera fler spelare, så förlorar det laget automatiskt matchen.

Sveriges utrikesdepartement avråder i dagsläget från "icke nödvändiga resor" till Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Irland, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Malta, Nederländerna, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Storbritannien och Österrike till följd av coronavirusets utbrott.

Tidigare har avrådan hävts för resor till Andorra, Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Monaco, Norge, Luxemburg, Polen, Portugal, San Marino, Schweiz, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Vatikanstaten

Den första kvalomgången i Champions League lottas den 9 augusti och spelas sedan den 18/19 augusti. Den första kvalomgången i Europa League lottas i sin tur den 10 augusti, och matcherna spelas den 27 augusti. Den 31 augusti lottas sedan den andra rundan, vilken spelas den 17 september.