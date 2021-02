Uppgifter: Zlatan vilas mot Röda Stjärnan

Zlatan Ibrahimovic är tokgiven i Milans startelva men på torsdag, när Milan gästar Röda Stjärnan i Europa League, kan svensken få vila enligt italienska Corriere dello Sport.

Under onsdagen spekulerar tidningen kring Milans startelva där de tror att Mario Mandzukic, som värvades in under vinterfönstret, startar på anfallspositionen i Milan. Att Zlatan får inleda på bänken och därmed vila under torsdagen är också något som tisdagens träning pekade på.

Under årets säsong i Serie A har Ibrahimovic noterats för 14 mål på 12 matcher.