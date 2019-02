Vindheim har blivit en tung poängspelare för MFF i Europa: "Rösler har tjatat på det hela tiden"

MALMÖ. Andreas Vindheim har redan tagit huvudroll i två av Malmö FF:s viktigaste segrar i Europa League. Nu förbereder han sig för att kunna göra det en tredje gång, mot Chelsea i dag. - Nu går jag in i säsongen med det jag har visat hela hösten. Att jag kan spela på den här nivån. Man går in med ett helt annat självförtroende.

Andreas Vindheim är en av Malmö FF-spelarna som det har hänt mest kring sedan i somras. Han var då tillbaka efter ännu en olycklig skada, han var ännu en gång bakom en konkurrent om platsen längst till höger i backlinjen, och han var ännu en gång ute efter att visa upp sin högsta nivå.

Sedan dess har han knappt missat en enda träning på grund av skada, han var en nyckelfigur i flera viktiga matcher i Europa League, och han är förmodad startspelare mot Chelsea i dag.

- Nu går jag in i säsongen med det jag har visat hela hösten. Att jag kan spela på den här nivån. Man går in med ett helt annat självförtroende. Man går in med ett mer positivt ”mindset” än innan. Innan har jag känt att man måste bevisa, bevisa, bevisa. Hösten kände jag att jag bevisade lite, så då kan man spela vidare lite på det.

Allt har flutit på för Vindheim, vilket har varit det som har saknats tidigare i karriären när skador och för hård konkurrens inte gjorde det möjligt. Bland hans höstmatcher inkluderar mål och fixad straff mot Besiktas, mål mot Sarpsborg, och två assist i segern borta mot Midtjylland.

- Midtjylland borta var en vändpunkt för mig. Man fick vara avgörande i en väldigt viktig match för klubben.

Statistiken från hela hans tid i MFF ser fin ut. På knappt 3400 spelade minuter så har han varit direkt involverad i 16 mål, vilket ger ett snitt på ett mål eller en assist nästan varannan 90-minutare, och det som högerback eller höger vingback. Han säger dock att Uwe Rösler vill ha ut ännu mer.

- Uwe vill att man ska ha en sådan roll, att vi ska komma upp och komma vid bortre stolpen. Göra mål. Göra poäng. Han har tjatat på det hela tiden, när man är lite sen och inlägget kommer från Sören (Rieks). Då får man höra det.

Det har dock totalt sett gått så pass bra att frågan har varit om Vindheim skulle vara kvar i MFF efter vintern, eller om någon större eller rikare klubb skulle köpa loss honom.

- Jag har hört om klubbar som varit intresserade, men det har bara varit intresse. Jag har inte varit sugen på eller pushat för en flytt. Jag trivs i Malmö. När man gick på ledighet såg man fram emot en ny säsong och att vi gick vidare i Europa League var fantastiskt.

- (En flytt) var inget jag tänkte på under ledigheten.

I dag mot Chelsea blir det istället hans största match hittills. Vindheim, precis som många andra MFF-spelare, definierar de senaste fyra veckorna som sin hårdaste försäsong någonsin (”men det har inte varit några problem – skönt och jobbigt”). Kroppen har svarat bra på det, och nu ska han och MFF se om det räcker.

- Det här blir den största utmaningen man har varit med om.

- Jag ser fram emot en bra match på hemmaplan mot ett riktigt bra lag. Med publiken och allt möjligt. Man har saknat adrenalinet.