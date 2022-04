West Ham fortsätter jakten på första Europa-titeln - efter tre mål på tio minuter

Första mötet mellan Lyon och West Ham slutade 1-1. Det var en händelserik match där Londonlaget fick Aaron Cresswell utvisad i början av andra halvlek, tog ledningen och tappade den snabbt.

Eftersom att bortamålsregeln är borttagen gick lagen alltså in i returen med samma chans på vidare kvalificering.

Till en början var det hemmalaget som tog kommando om matchen - i alla fall stod de för majoriteten bollinnehav och de första målchanserna.

Men det var tio minuter som skulle avgöra hela matchen.

Känt är att West Ham är starka vid hörnor, och det var också via en sådan de tog ledningen när Craig Dawson nickade in 1-0. Sex minuter senare kunde Declan Rice utöka ledningen till 2-0, och i 48:e fastställdes resultatet via målkungen Jarrod Bowen.

Lyon föll sedan ihop och kunde inte komma i närheten av en kvittering trots flera bra målchanser. West Ham är därmed vidare till semifinal i Europaspel - för första gången på 46 år.

Startelvor:

Lyon: Pollerbeck - Gusto, Denayer, Lukeba, Emerson - Ndmbélé, Mendes - Faivre, Aouar, Toko Ekambi - Dembéle.

West Ham: Areola - Coufal, Dawson, Diop, Johnson - Soucek, Rice, Fornals - Bowen, Antonio, Lanzini.