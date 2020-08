Wolves vidare till kvartsfinal i EL - Jimenez sänkte Olympiakos

Wolverhampton är klart för kvartsfinal i Europa League. Det efter att man besegrat Olympiakos under torsdagskvällen med 1-0 efter mål av stjärnanfallaren Raul Jimenez.

Under torsdagen tog sig Wolverhampton emot grekiska Olympiakos hemma på Molineaux Stadium i andra mötet av Europa Leagues sextondelsfinal. Efter att ha spelat 1-1 på bortaplan i det första mötet innan coronaviruset satte Europa i lock down, satsade man på att hålla i sitt övertag under torsdagen.

Redan efter nio minuter gav lagets storstjärna Raul Jimenez hemmalaget ledningen på straff. 20 minuter senare hade Olympiakos Mady Camara en boll i nät, men målet dömdes bort för offside efter VAR-granskning.

Olympiakos hade därefter ett övertag i matchen och pressade intensivt för en kvittering, men Wolves lyckades försvara ledningen och vinna. Segern innebär att West Midlands-laget nu är klart för kvartsfinal i Europa League där man möter Sevilla, som slog ut Roma tidigare under torsdagskvällen.