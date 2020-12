Astrit Ajdarevic blir ny fotbollsexpert på C More

Astrit Ajdarevic var en starkt bidragande orsak till att Djurgården blev svenska mästare i fotboll 2019. I somras kom dock 30-åringen överens med Djurgården om att bryta kontraktet och han har varit klubblös sedan dess. Nu är Ajdarevic, som utöver sina mångåriga allsvenska meriter har varit proffs i England, Belgien och Grekland och även varit lagkapten för Sverige under OS 2016, klar som ny expert för C Mores fotbollsändningar.

- Jag ser fram emot att sitta på denna sidan av planen fram tills min egna karriär sätter fart igen. Jag kommer försöka prata om det jag kan och försöka få tittaren att förstå fotboll ur ett perspektiv som kanske inte alltid når ut genom rutan. Oavsett så ska detta bli otroligt kul, säger Astrit Ajdarevic.

ANNONS

Astrit Ajdarevic gästade så sent som för några veckor sedan C More-studion under Fotbollssöndag Europa. Nu blir han expert permanent och gör sin premiärsändning redan i helgen.

- Astrit Ajdarevic kommer bidra mycket med sin erfarenhet från elitfotbollen, men även med sin förmåga att våga tycka till. Astrit gjorde ett starkt avtryck när han gästade Fotbollssöndag Europa och det känns väldigt bra att få in honom som ny expert i våra fotbollssändningar, säger Erik Westberg, sportchef på TV4 och C More.

Fotbollssöndag Europa sänds varje söndag på C More och tar upp det mesta och det bästa från de europeiska fotbollsligorna. Dessutom ramas söndagskvällens matcher från Serie A och La Liga in i programmet.