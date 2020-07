Beskedet: Ballon d'Or delas inte ut 2020

Ballon d'Or, franska för Guldbollen, instiftades år 1956 av tidningen France Football som ett pris till Europas bästa fotbollsspelare, och är ett av fotbollsvärldens mest prestigefyllda individuella pris.

År 2020 kommer det dock inte att delas ut någon guldboll. Tidningen meddelar att man valt att inte dela ut priset på grund av "orättvisa förhållanden" i samband med coronapandemin, som bland annat fått den franska och nederländska ligan att abrytas utan att spelas klart.

"När tvivel finns är det bättre att avstå än insistera", skriver France Football.

2019 vann Lionel Messi Ballon d'Or på herrsidan och Megan Rapinoe på damsidan.

Mellan 2010 och 2015 delades Ballon d'Or ut tillsammans med Fifa:s pris till världens bästa spelare, men sedan 2016 står Ballon d'Or som ett eget pris igen. Sedan 2018 delas Ballon d'Or ut även på damsidan.

The Ballon d’Or will not be awarded in 2020.



Our official statement > https://t.co/4HjwEZ81uq #ballondor pic.twitter.com/MFRem2SEoQ